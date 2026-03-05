Ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní dice que Irán no pide "cese al fuego" ni "negociaciones" con EE. UU.

Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo a NBC News que la república islámica no pide un cese al fuego ni negociaciones con Estados Unidos.

"No estamos pidiendo un cese al fuego. No vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos”, sostuvo Araqchi.

“Hemos negociado con ellos dos veces y en ambas ocasiones nos atacaron en medio de las negociaciones", añadió.

Araqchi también afirmó que Irán está listo para contrarrestar una invasión terrestre la cual dijo sería un "desastre" para sus enemigos.

Asimismo, el funcionario afín a la dictadura de su país acotó que Irán no tiene planes de cerrar el estrecho de Ormuz por ahora.

“No tenemos intención de cerrarlo por ahora, pero a medida que la guerra continúe, consideraremos todas las posibilidades", agregó.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) encabeza una campaña militar de gran envergadura denominada “Operación Furia Épica” (Operation Epic Fury), misma que desarrolla en conjunto con fuerzas israelíes.

En medio de la ofensiva en Teherán, Estados Unidos dio de baja al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Como método de retaliación Irán, por su parte, ha lanzado múltiples oleadas de misiles y drones contra objetivos en Israel y contra bases de EE. UU. situadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.