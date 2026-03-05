NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El hecho, catalogado por Israel como “histórico”, ocurrió cuando la aeronave iba en pleno vuelo sobre el cielo de Teherán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel divulgaron un video en el que se observa el derribo de un caza del régimen iraní por parte de un avión de combate de la Fuerza Aérea (IAF).

Se trató de un aeronave iraní Yak-130 que iba en pleno vuelo sobre el cielo de Teherán cuando un F-35I “Adir” de la IAF lo rastreó y lo derribó en un terreno de la zona.

o

La grabación del hecho, catalogado por Israel como “histórico”, muestra el momento exacto en el que la aeronave sobrevuela el cielo de la capital iraní, al tiempo que es seguido e impactado por el avión de la IAF.

El derrumbe del caza ocurre en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán en Medio Oriente, una operación comenzada el sábado 28 de febrero y bautizada por el Pentágono como “Furia Épica”.

En el inicio de la campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reportó la muerte de la cabeza de su cabeza, el ayatolá Alí Jameneí, lo que conllevó a régimen a disparar misiles y drones a toda la región, afectando a varios países del Golfo.

o

Según dijo el general de brigada Effie Defrin, portavoz del Ejército de Israel, “el objetivo de la operación es infringir graves daños al régimen terrorista iraní hasta que se eliminé la amenaza existencial”.

“Seguimos profundizando el daño al régimen. Es importante señalar que ya está conmocionado y quedó conmocionado con el primer ataque del sábado por la mañana cuando se frustró el liderazgo, y cada día seguimos desestabilizándolo más y más, profundizando el daño hasta que desaparezca la amenaza existencial”, comentó.

De acuerdo con informes oficiales, al menos 13 personas han muerto en el Golfo, incluidos siete civiles, desde que Irán comenzó su respuesta el sábado.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Israel

Aviones de combate

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Reflejo de la crisis de Cuba en las calles - Foto: AFP
Cuba

"Muchas personas buscan comida en contenedores de basura": activista sobre crisis de alimentos y medicinas en Cuba

Papa León XIV - Foto de referencia: EFE
Papa León XIV

Estos son los países que el Papa León XIV visitará en los próximos meses como parte de su gira internacional

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Tenemos el nombre del mafioso y no es colombiano": Petro sobre submarino incautado con 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tiroteo en EE. UU. - Foto de referencia: Canva
Estados Unidos

Padre de adolescente que perpetró un tiroteo en Estados Unidos enfrenta juicio por asesinato

Reflejo de la crisis de Cuba en las calles - Foto: AFP
Cuba

"Muchas personas buscan comida en contenedores de basura": activista sobre crisis de alimentos y medicinas en Cuba

Cher, cantante y actriz estadounidense - Foto: EFE
Cher

Nadie entiende cómo lo hace a sus casi ocho décadas: Cher deslumbró a más de uno en los Premios Grammy

Papa León XIV - Foto de referencia: EFE
Papa León XIV

Estos son los países que el Papa León XIV visitará en los próximos meses como parte de su gira internacional

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Tenemos el nombre del mafioso y no es colombiano": Petro sobre submarino incautado con 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales

Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Deportista olímpico ucraniano fue descalificado de los Juegos de Invierno por negarse a renunciar a su casco que rinde homenaje a los deportistas que murieron en la invasión rusa

Jesse Jackson (AFP)
Donald Trump

Murió Jesse Jackson, emblema de la lucha por los derechos civiles en EE. UU.; Trump dijo que fue "alguien que realmente amaba a la gente"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre