Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel divulgaron un video en el que se observa el derribo de un caza del régimen iraní por parte de un avión de combate de la Fuerza Aérea (IAF).

Se trató de un aeronave iraní Yak-130 que iba en pleno vuelo sobre el cielo de Teherán cuando un F-35I “Adir” de la IAF lo rastreó y lo derribó en un terreno de la zona.

La grabación del hecho, catalogado por Israel como “histórico”, muestra el momento exacto en el que la aeronave sobrevuela el cielo de la capital iraní, al tiempo que es seguido e impactado por el avión de la IAF.

El derrumbe del caza ocurre en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán en Medio Oriente, una operación comenzada el sábado 28 de febrero y bautizada por el Pentágono como “Furia Épica”.

En el inicio de la campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reportó la muerte de la cabeza de su cabeza, el ayatolá Alí Jameneí, lo que conllevó a régimen a disparar misiles y drones a toda la región, afectando a varios países del Golfo.

Según dijo el general de brigada Effie Defrin, portavoz del Ejército de Israel, “el objetivo de la operación es infringir graves daños al régimen terrorista iraní hasta que se eliminé la amenaza existencial”.

“Seguimos profundizando el daño al régimen. Es importante señalar que ya está conmocionado y quedó conmocionado con el primer ataque del sábado por la mañana cuando se frustró el liderazgo, y cada día seguimos desestabilizándolo más y más, profundizando el daño hasta que desaparezca la amenaza existencial”, comentó.

De acuerdo con informes oficiales, al menos 13 personas han muerto en el Golfo, incluidos siete civiles, desde que Irán comenzó su respuesta el sábado.