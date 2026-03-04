¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

El coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Eric Rojo, explicó en El Informativo de NTN24 que, aunque pareciera que Estados Unidos está actuando "a ciegas" en parte de Oriente Medio luego de los ataques de Irán a radares en bases militares de Estados Unidos, el rastreo y la navegación se hacen de manera satelital.

"Los radares siempre son muy importantes especialmente como un elemento defensivo, pero la navegación se hace siempre por satélite. Los radares que están en las bases son para tratar de detectar aviones, misiles de incursión, drones, y poderlos derribar y defenderse con tiempo", expuso.

Rojo aseguró que se trata de una zona con "muchos amigos y enemigos", por lo que considera que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán son "convenientes" y no ve viable que las tropas de Estados Unidos incursionen vía terrestre.

"Una de las cosas que yo veo que hay que evitar es que haya tropas estadounidenses en territorio iraní, los ataques aéreos son convenientes, esta no es una guerra de conquista, es una guerra de supresión de un régimen terrorista", añadió Rojo.

En ese sentido, el coronel retirado recordó el objetivo de Estados Unidos e Israel con la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán: "al final del día lo que quiere el presidente de Israel y aquellos que están participando es que haya un gobierno pacífico en Irán que no esté dedicado al odio y a la destrucción de Estados Unidos e Israel".