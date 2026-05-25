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Lunes, 25 de mayo de 2026
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José Luis Rodríguez Zapatero

"Ha sido el gran blanqueador de la dictadura de Chávez y de Maduro": piden elecciones anticipadas en España tras imputación a Zapatero

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Iñaki Anasagasti, exparlamentario y exportavoz del PNV en el Congreso de Diputados, confirmó a NTN24 que el presidente de su partido expresó la misma solicitud.

El exmandatario español Felipe González ha solicitado públicamente al presidente Pedro Sánchez convocar elecciones anticipadas en España, en medio del escándalo por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales.

Esta declaración marca la primera vez que González, histórico líder del Partido Socialista Obrero Español, hace un llamado tan explícito a adelantar los comicios previstos para 2027.

La petición de González coincide con el posicionamiento del Partido Nacionalista Vasco. Iñaki Anasagasti, exparlamentario y exportavoz del PNV en el Congreso de Diputados, confirmó a NTN24 que el presidente de su partido expresó la misma solicitud.

"Es una grave responsabilidad dilatar las elecciones a 2027 cuando se pueden hacer en 2026", señaló Anasagasti.

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El caso contra Zapatero involucra presuntas operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con el régimen venezolano.

Según las investigaciones judiciales, el expresidente habría participado en negocios vinculados con petróleo clandestino y el rescate de la aerolínea Plus Ultra, de propiedad venezolana, utilizando su rol como supuesto mediador político.

"Ha sido el gran blanqueador de la dictadura de Chávez y de Maduro, el hombre que está demostrándose que hacía negocios y que, con la excusa de ser un mediador entre la oposición y el gobierno de Maduro, pues lo único que hacía era dilatar los tiempos", afirmó Anasagasti.

El exparlamentario destacó que Zapatero nunca reconoció la victoria electoral de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. "Yo no me voy a criticar al gobierno de Maduro porque entonces dejaría de ser mediador, cuando nunca lo ha sido. Ha sido parte del problema", agregó citando al propio Zapatero.

Sobre las posibles consecuencias judiciales, el exparlamentario considera difícil que Zapatero ingrese en prisión, citando precedentes de otros expresidentes españoles que evitaron condenas pese a graves acusaciones. Sin embargo, reconoció que el caso actual podría romper esa tradición de inmunidad política.

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