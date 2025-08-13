NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Sucesos

Momentos de pánico se vivieron en la final de un torneo de fútbol para veteranos luego de usar un gas lacrimógeno en lugar de bengalas

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Usaron gas lacrimógeno en un torneo de fútbol local / FOTO: Captura de pantalla
Usaron gas lacrimógeno en un torneo de fútbol local / FOTO: Captura de pantalla
El evento tuvo que ser cancelado debido a que todos los asistentes, al verse afectados, huyeron del lugar.

Un hecho insólito se presentó en el municipio colombiano de Garzón, en el departamento del Huila, durante la final de un torneo de fútbol local para veteranos, jugadores mayores de 40 años, que provocó pánico entre los asistentes.

o

Durante los actos de protocolo previo al inicio del partido, comenzó a aparecer un humo que se esparció por todo el estadio y aunque en un principio se pensó que podrían ser bengalas o extintores para ambientar la salida, terminaron siendo gases lacrimógenos.

Las imágenes que se dieron a conocer por redes sociales dejan ver como la gente ve el humo con total tranquilidad e inocencia al pensar que no sería algo nocivo, pero cuando comienzan a sentir ardor en los ojos y en la garganta, comenzaron a evacuar el lugar.

El secretario de Gobierno del municipio, Elkin Lloreda, le confirmó a Blu Radio que el gas que se esparció por el recinto deportivo correspondía a gases lacrimógenos y que la actividad recreativa fue cancelada de inmediato.

Las autoridades están trabajando en las investigaciones correspondientes que ayuden a esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de esta equivocación que convirtió un evento deportivo en un escenario de caos donde había presencia de niños y adultos mayores.

Temas relacionados:

Sucesos

Colombia

Fútbol

Accidente

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No importa si no hay garantías, nos vamos a hacer moler por Colombia”: congresista Paola Holguín

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Actualidad

Ver más
Incendios forestales en España | Foto: AFP
Incendios forestales

Un hombre murió en uno de los fuertes incendios forestales que azotan a España en plena ola de calor

Paciente de un centro médico - Foto de referencia: pexels
Arabia Saudita

Tras más de 20 años en coma, falleció el 'príncipe durmiente' de Arabia Saudita

Nayib Bukele - Estadounidense liberado (AFP)
Nayib Bukele

“El régimen de Maduro estaba satisfecho con el intercambio; ahora se indignan porque acaban de darse cuenta de que se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo”: Bukele

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Jerome Powell, presidente de la FED, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Reserva Federal de Estados Unidos

¿Mantendrá la FED su independencia pese a las presiones del gobierno Trump para que baje las tasas de interés?

Ángel Di María - Foto EFE/ Tarjeta roja- Foto de referencia Canva
Ángel Di María

El gesto de Di María que según los aficionados influyó en la decisión del árbitro para expulsar a un rival: "lo que les falta a todos los jugadores"

Incendios forestales en España | Foto: AFP
Incendios forestales

Un hombre murió en uno de los fuertes incendios forestales que azotan a España en plena ola de calor

Tenista ucraniana, Elina Svitolina | Foto: EFE
Elina Svitolina

Tenista ucraniana mostró las amenazas de muerte que recibió tras perder un partido en importante torneo: “Soy madre antes que deportista”

Paciente de un centro médico - Foto de referencia: pexels
Arabia Saudita

Tras más de 20 años en coma, falleció el 'príncipe durmiente' de Arabia Saudita

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Embajada

"El poder judicial opera con plena autonomía": Embajada de Colombia en EE.UU. responde a Gobierno Trump por críticas a fallo contra Álvaro Uribe

Juan Guillermo Cuadrado continuará en la Serie A - Foto: EFE
Juan Guillermo Cuadrado

Periodista revela el que sería el nuevo equipo del colombiano Juan Guillermo Cuadrado en el que califica como "un fichaje sensacional"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano