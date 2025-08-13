Momentos de pánico se vivieron en la final de un torneo de fútbol para veteranos luego de usar un gas lacrimógeno en lugar de bengalas

Un hecho insólito se presentó en el municipio colombiano de Garzón, en el departamento del Huila, durante la final de un torneo de fútbol local para veteranos, jugadores mayores de 40 años, que provocó pánico entre los asistentes.

Durante los actos de protocolo previo al inicio del partido, comenzó a aparecer un humo que se esparció por todo el estadio y aunque en un principio se pensó que podrían ser bengalas o extintores para ambientar la salida, terminaron siendo gases lacrimógenos.

Las imágenes que se dieron a conocer por redes sociales dejan ver como la gente ve el humo con total tranquilidad e inocencia al pensar que no sería algo nocivo, pero cuando comienzan a sentir ardor en los ojos y en la garganta, comenzaron a evacuar el lugar.

El secretario de Gobierno del municipio, Elkin Lloreda, le confirmó a Blu Radio que el gas que se esparció por el recinto deportivo correspondía a gases lacrimógenos y que la actividad recreativa fue cancelada de inmediato.

Las autoridades están trabajando en las investigaciones correspondientes que ayuden a esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de esta equivocación que convirtió un evento deportivo en un escenario de caos donde había presencia de niños y adultos mayores.