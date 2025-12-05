Así bailó Trump durante el sorteo del Mundial 2026 la canción que se convirtió en su himno de campaña a la presidencia de EE. UU.

Este viernes, se celebró el ansiado sorteo del Mundial de 2026, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones de todo el mundo. Así las cosas, cada una de las selecciones clasificadas de manera directa y aquellas que disputarán la fase de repechaje conoció su suerte en la cita orbital.

En medio de la expectativa por conocer cómo se distribuirían las selecciones en los 12 grupos, un invitado de lujo se robó toda la atención. Se trata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue galardonado con el primer premio de la paz de la FIFA y fue parte central en la ceremonia que tuvo lugar en Washington.

A su vez, el mandatario estadounidense se robó toda la atención al realizar su particular baile con una canción que se convirtió en todo un símbolo de su campaña presidencial en 2024.

VEA TAMBIÉN Estas son las sedes en las que la selección Colombia jugaría la fase de grupos del Mundial 2026: varias no requieren de visa o

Se trata de la canción Y.M.C.A del legendario grupo Village People, quien fue una de las sorpresas musicales durante el sorteo de la Copa del Mundo.

El mandatario republicano no pudo ocultar su gran gusto por el ritmo de la canción que se escuchó en cada rincón de Estados Unidos donde hizo campaña presidencial en 2024.

La transmisión de televisión del sorteo del Mundial, que se vio en todo el mundo, captó el momento en el que Trump hizo su particular baile mientras era observado por la presidente de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

VEA TAMBIÉN La selección Colombia ya tiene rival y fecha confirmada de su debut en el Mundial 2026 o

Los mandatarios vecinos no ocultaron su sorpresa y a la vez sus risas por ver a su colega muy emocionado bailando ante la mirada de los miles de asistentes.