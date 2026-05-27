Escándalo en España: Guardia Civil registra sede del partido de Pedro Sánchez por presunta corrupción

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil allanaron la sede principal del Partido Socialista de Pedro Sánchez para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

De acuerdo con el medio El Confidencial, la operación solicitada por el juez se enmarca en una investigación sobre sospechas por posibles irregularidades dentro de la SEPI, un organismo público español encargado de gestionar las participaciones del Estado en empresas, en las que está implicada una antigua militante socialista, Leire Díez.

La noticia se produce pocos días después de que se conociera la investigación por presunto tráfico de influencias contra el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Ocurre, además, cuando Pedro Sánchez se encuentra en el Vaticano, a diez días de la visita del papa León XIV a España, donde tiene previsto ofrecer la primera rueda de prensa desde que se conoció el caso Zapatero.

VEA TAMBIÉN "Zapatero estuvo apoyando a un dictador": experto sobre caso de expresidente español y su vínculo con el régimen venezolano o

Es de señalar que, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido blanco de una creciente presión a raíz de la investigación contra Zapatero, para conocer si influyó, a cambio de dinero, en el rescate millonario la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

Por su parte, Zapatero se ha declarado inocente y el Gobierno ha negado haber obrado mal en el rescate.

"Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal", remarcó este miércoles en el Congreso el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Momentos antes, el líder del Partido Popular, el principal de oposición, Alberto Núñez Feijóo, criticó la "situación agónica" de un Gobierno "indecente", pidiendo una vez más elecciones generales anticipadas, a lo que Sánchez se ha negado hasta ahora.

La imputación de Zapatero se suma a las investigaciones judiciales que debilitan a Sánchez, entre ellas la de su hermano David, su esposa, Begoña Gómez, y su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.