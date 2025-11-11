NTN24
Cierre de Gobierno

Experto analiza el cierre del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con La Tarde de NTN24, el abogado Rafael Peñalver se refirió la medida tras la aprobación de un acuerdo bipartidista en el Senado.

El abogado constitucionalista Rafael Peñalver analizó en NTN24 el cierre del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. El experto se refirió al tema tras la aprobación de un acuerdo bipartidista en el Senado que busca poner fin a la medida, pero debe ser ratificado por la Cámara de Representantes.

o

“Si se introdujese cambios, tendría que regresar al Senado y podríamos empezar un juego de ping-pong que terminará de una forma o de otra con que el presidente tenga la última palabra”, señaló el abogado.

Por otro lado, argumentó que si el presidente Trump no está de acuerdo con los cambios “él pudiera mantener el Gobierno cerrado hasta que determine que quiere firmar el presupuesto y entonces terminaría el cierre”.

o

“Lo que demuestra es hasta dónde Trump es capaz de tener el control, no importa el dolor, las circunstancias tan difíciles que le esté causando al país por tal de tener una victoria política. Victoria política que también pudiera ser algo miópica porque el tema de la salud sigue en el aire”, añadió.

Finalmente, aseveró que los “demócratas esperan como una victoria que el pueblo americano se dé cuenta que el Partido Republicano y el presidente Trump en particular son los que están bloqueando una reforma en la forma en que se puedan reducir las primas de seguro, mientras que la inflación en el país sigue aumentando y especialmente los costos de salud siguen aumentando”.

