NTN24
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Honduras

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

noviembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El país fue convocado a votaciones presidenciales para conocer al sucesor de Xiomara Castro en medio de denuncias de posibles fraudes y una advertencia de Donald Trump

La premio Nobel de paz 2025, la venezolana María Corina Machado, envió un mensaje de fuerza a Honduras en estas elecciones. Ella, que ha luchado contra el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, aliado de la presidente Xiomara Castro, llamó a defender el voto y la democracia en ese país.

o

“Desde Venezuela, le enviamos al pueblo hermano de honduras toda nuestra fuerza en este día histórico. Recuerden que el voto es un derecho, pero sobre todo representa la responsabilidad de ejercer con consciencia su decisión sobre el futuro que quieren para ustedes y para sus hijos. No basta con votar, hay que defender el voto. Ustedes tienen el derecho de presenciar todo el escrutinio y quedarse contando papelito por papelito hasta el final. Que dios bendiga a Honduras, y a todos los ciudadanos de américa latina y el mundo que luchamos por la democracia y la libertad”, aseveró Machado.

Raúl Peña, analista político, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando acerca de este mensaje y de lo que ocurrido en esta jornada electoral hondureña y aseveró que sus palabras son recibidas con mucha alegría.

“Con mucha alegría recibimos su mensaje, vemos que ella siente la democracia y le duele su pueblo y nos quiere decir que no caigamos porque nos vamos a arrepentir. Nosotros creemos que el voto será masivo y serán los que decidirán si quieren seguir como vamos o realmente cambiar el sistema, pues gobierno es lo que no hay, acá no hay ni justicia ni trabajo, el que le de eso a los hondureños se gana al pueblo”, aseguró el invitado.

Los hondureños votaron este domingo para elegir presidente bajo la advertencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al empobrecido país si no gana el derechista Nasry Asfura.

Temas relacionados:

Honduras

María Corina Machado

Elecciones

Elecciones en Honduras

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Ataque cinético a una narcolancha en el Pacífico | Foto video: Comando Sur
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque cinético contra una narcolancha que transportaba estupefacientes en el Pacífico

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Trump reacciona a las noticias sobre el príncipe Andrés y el retiro de su título real: “es lamentable”

Trofeo Mundial - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Mundial 2026

Abogado de inmigración explica método que agiliza trámites de visado para asistentes al Mundial de la FIFA 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
James Rodríguez - Foto EFE
James Rodríguez

"Está en otro nivel": La impresionante jugada de James Rodríguez con la que se despidió del León de México; se fue ovacionado

Ataque cinético a una narcolancha en el Pacífico | Foto video: Comando Sur
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque cinético contra una narcolancha que transportaba estupefacientes en el Pacífico

Póster de 'Super Mario Galaxy' en Tokio - Foto AFP
The Super Mario Galaxy

Así luce el nuevo y enigmático personaje que 'Super Mario Galaxy' reveló en su primer tráiler: ¿fin del auge de Peaches?

Colombia ante Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Conmebol

Nuevo torneo de selecciones en el que competirán todos los países de Sudamérica con otra confederación estaría a punto de anunciarse

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Trump reacciona a las noticias sobre el príncipe Andrés y el retiro de su título real: “es lamentable”

Trofeo Mundial - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Mundial 2026

Abogado de inmigración explica método que agiliza trámites de visado para asistentes al Mundial de la FIFA 2026

Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

"Todavía no he logrado una aceptación de este grupo que conduzco": la cruda confesión de DT de selección sudamericana a meses del Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre