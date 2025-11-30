La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

La premio Nobel de paz 2025, la venezolana María Corina Machado, envió un mensaje de fuerza a Honduras en estas elecciones. Ella, que ha luchado contra el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, aliado de la presidente Xiomara Castro, llamó a defender el voto y la democracia en ese país.

“Desde Venezuela, le enviamos al pueblo hermano de honduras toda nuestra fuerza en este día histórico. Recuerden que el voto es un derecho, pero sobre todo representa la responsabilidad de ejercer con consciencia su decisión sobre el futuro que quieren para ustedes y para sus hijos. No basta con votar, hay que defender el voto. Ustedes tienen el derecho de presenciar todo el escrutinio y quedarse contando papelito por papelito hasta el final. Que dios bendiga a Honduras, y a todos los ciudadanos de américa latina y el mundo que luchamos por la democracia y la libertad”, aseveró Machado.

Raúl Peña, analista político, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando acerca de este mensaje y de lo que ocurrido en esta jornada electoral hondureña y aseveró que sus palabras son recibidas con mucha alegría.

“Con mucha alegría recibimos su mensaje, vemos que ella siente la democracia y le duele su pueblo y nos quiere decir que no caigamos porque nos vamos a arrepentir. Nosotros creemos que el voto será masivo y serán los que decidirán si quieren seguir como vamos o realmente cambiar el sistema, pues gobierno es lo que no hay, acá no hay ni justicia ni trabajo, el que le de eso a los hondureños se gana al pueblo”, aseguró el invitado.

Los hondureños votaron este domingo para elegir presidente bajo la advertencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al empobrecido país si no gana el derechista Nasry Asfura.