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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Juan Pablo Guanipa

"Mucho del miedo que persiste tiene que ver con ese personaje": Juan Pablo Guanipa dice que salida de Diosdado Cabello sería "buena noticia" tras destitución de Padrino López

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Guanipa fue enfático al señalar que Padrino López tiene "una deuda impresionante con la historia y con la nación venezolana".

La designación de Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa del régimen de Venezuela ha generado duras reacciones por parte de organizaciones de derechos humanos y ex presos políticos.

Juan Pablo Guanipa, líder democrático y ex prisionero político, calificó el nombramiento como "desconcertante" en declaraciones dadas en NTN24.

Guanipa fue enfático al señalar que Padrino López tiene "una deuda impresionante con la historia y con la nación venezolana".

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Según el líder opositor, el militar saliente fue "uno de los artífices y cómplices en el intento de convertir a la Fuerza Armada Nacional Venezolana en un partido político" y violó “flagrantemente” la Constitución. Además, lo responsabilizó directamente del "robo a mano armada" del proceso electoral del 28 de julio de 2024.

“El solo hecho de que Padrino salga es una gran noticia. Yo sé que quien lo sucede no es una persona que nos pueda generar confianza, al contrario, es una persona que ha estado vinculada a procesos de detención de gente sana, de gente inocente, también a procesos de persecución, de opresión política y tortura”, indicó.

“Lo importante de todo esto es que son nombramientos absolutamente transitorios. Venezuela está en un proceso de transición, hay un proceso que nos lleva por la vía de la estabilización, de la recuperación económica y de la transición hacia un proceso electoral y eso es lo que a nosotros nos anima en este momento”, añadió.

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Guanipa también mencionó haber visto a González López "reunido con autoridades de los Estados Unidos, lo que nos hace pensar que algo tiene que ver también la participación de los Estados Unidos en su nombramiento".

Sobre otros funcionarios del régimen, Guanipa señaló a Diosdado Cabello como una persona que "le hace un profundo daño a Venezuela" y que "ha sembrado odio, discordia".

Para Venezuela sería una buena noticia que salga del cargo que ejerce y podamos tener mucha más tranquilidad. Mucho del miedo que persiste en el país tiene que ver con ese personaje”, sostuvo.

“Mucho del miedo que hoy se puede percibir todavía en el país tiene que ver con ese personaje que, insisto, le ha hecho profundo daño a Venezuela”, subrayó.

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