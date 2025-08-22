NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
Vicky Dávila

"Muchos de ellos son socios del Cartel de los Soles": el llamado de la candidata presidencial Vicky Dávila a Trump frente a los recientes hechos de violencia en Colombia

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
El llamado de la candidata presidencial Vicky Dávila a Trump - Foto: EFE
El llamado de la candidata presidencial Vicky Dávila a Trump - Foto: EFE
Dávila hizo una petición al gobierno estadounidense para que ayude al país a combatir a los grupos criminales que han desatado terror en la población colombiana.

La candidata presidencial Vicky Dávila extendió un llamado al gobierno de Donald Trump para que intervenga en la situación de orden público que azota a Colombia.

Dávila hizo uso de sus redes sociales para referirse a los actos violentos que ocurrieron en los departamentos de Antioquia y del Valle del Cauca, el jueves, que han dejado como saldo 20 personas fallecidas y decenas de heridos entre civiles y representantes de la Fuerza Pública.

Vicky Dávila señaló que “estos son los resultados de darle beneficios a los bandidos y a los narcos”.

Hizo referencia a la idea de “Paz total” del presidente Gustavo Petro que, según ella, lo que ha hecho es fortalecer a los grupos ilegales que ahora siembran terror entre la población.

o

La candidata dejó claro que, de llegar a la presidencia de Colombia, dará por terminada la idea de “Paz total”, alentando operaciones que permitan dar con la captura de los integrantes de los grupos al margen de la ley, los cuales, en poder de la justicia, serán “extraditados de manera expresa”.

Asimismo, y teniendo en cuenta el despliegue militar que adelanta Estados Unidos cerca del mar de Venezuela en el Caribe, con la intención de combatir redes del narcotráfico, Dávila aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje al gobierno norteamericano para que ayude a Colombia en esta crisis de orden público que enfrenta a manos de los grupos criminales.

“Aprovecho y le pido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: venga también aquí (Colombia), por favor, por estos carteles, que muchos de ellos son socios del Cartel de los Soles, del narco-dictador Maduro; venga por ellos, lléveselos”, fue la solicitud de la precandidata al mandatario de los EE. UU.

De igual manera, Vicky Dávila fue enfática y señaló de manera contundente que “Colombia no se va a arrodillar ante el crimen”.

Temas relacionados:

Vicky Dávila

Donald Trump

Paz total

Crisis

Grupos criminales

Colombia

Violencia

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro": Omar González de Vente Venezuela sobre situación actual de la cabeza del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

¿El régimen de Maduro tiene capacidad para hacerle frente al poderío naval de EE. UU.?

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen de Venezuela - Fotos: EFE
Deportaciones

¿Quién gana con el canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela?

Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Colombia destaca como el único país de Sudamérica seleccionado para participar en este programa | Foto EFE
Nasa

NASA y MinCiencias impulsan programa para que colombianos participen en proyectos espaciales: así puede inscribirse

Gerard Piqué y Clara Chía - EFE
Clara Chía

Presentadora que criticó duramente el engaño de Piqué a Shakira reveló que se lo encontró en la calle y se mostró sorprendida por la reacción de Clara Chía

Yeferson Soteldo, jugador venezolano del Santos de Brasil - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

El momento exacto de la fuerte entrada que recibió Yeferson Soteldo y que tiene en vilo a Venezuela a un mes de la eliminatoria

Nicolás Maduro - Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

¿El régimen de Maduro tiene capacidad para hacerle frente al poderío naval de EE. UU.?

Foto: NASA
Planetas

Los cielos nocturnos de agosto ofrecerán una danza de dos planetas que estarán muy cerca en el firmamento

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen de Venezuela - Fotos: EFE
Deportaciones

¿Quién gana con el canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela?

La Vinotinto en el Sudamericano Sub-20 - Foto: EFE
La Vinotinto

Aficionados reaccionan tras hacerse oficial traspaso de jugador de La Vinotinto a equipo de tercera división de Italia: "Era mejor la MLS"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano