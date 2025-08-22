"Muchos de ellos son socios del Cartel de los Soles": el llamado de la candidata presidencial Vicky Dávila a Trump frente a los recientes hechos de violencia en Colombia

La candidata presidencial Vicky Dávila extendió un llamado al gobierno de Donald Trump para que intervenga en la situación de orden público que azota a Colombia.

Dávila hizo uso de sus redes sociales para referirse a los actos violentos que ocurrieron en los departamentos de Antioquia y del Valle del Cauca, el jueves, que han dejado como saldo 20 personas fallecidas y decenas de heridos entre civiles y representantes de la Fuerza Pública.

Vicky Dávila señaló que “estos son los resultados de darle beneficios a los bandidos y a los narcos”.

Hizo referencia a la idea de “Paz total” del presidente Gustavo Petro que, según ella, lo que ha hecho es fortalecer a los grupos ilegales que ahora siembran terror entre la población.

La candidata dejó claro que, de llegar a la presidencia de Colombia, dará por terminada la idea de “Paz total”, alentando operaciones que permitan dar con la captura de los integrantes de los grupos al margen de la ley, los cuales, en poder de la justicia, serán “extraditados de manera expresa”.

Asimismo, y teniendo en cuenta el despliegue militar que adelanta Estados Unidos cerca del mar de Venezuela en el Caribe, con la intención de combatir redes del narcotráfico, Dávila aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje al gobierno norteamericano para que ayude a Colombia en esta crisis de orden público que enfrenta a manos de los grupos criminales.

“Aprovecho y le pido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: venga también aquí (Colombia), por favor, por estos carteles, que muchos de ellos son socios del Cartel de los Soles, del narco-dictador Maduro; venga por ellos, lléveselos”, fue la solicitud de la precandidata al mandatario de los EE. UU.

De igual manera, Vicky Dávila fue enfática y señaló de manera contundente que “Colombia no se va a arrodillar ante el crimen”.