Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se recordó la falta de democracia y de paz en el país": presidente de Wola sobre discurso del Comité del Nobel respecto a la violación de DD.HH. en Venezuela

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
La situación de los derechos humanos en Venezuela continúa en un estado de grave deterioro, según informes de 2024 y 2025 que registran violaciones sistemáticas, represión política y una crisis humanitaria persistente.

El Día de los Derechos Humanos se celebra a nivel mundial cada 10 de diciembre para conmemorar uno de los compromisos mundiales más revolucionarios: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

La antítesis de esta efeméride es el régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro, mismo que encarcela arbitrariamente a opositores venezolanos.

Ese tema lo tocó el presidente del Comité del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, este miércoles en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, a la líder venezolana, María Corina Machado.

Sobre ello, Carolina Jiménez, presidente de WOLA, habló en el programa La Tarde de NTN24. “Fue un discurso efectivo, les da historia a las víctimas”, dijo la entrevistada.

“En ese discurso se recordó la falta de democracia y de paz en Venezuela... Al igual que la falta de disfruta y garantías para toda la sociedad”, añadió.

Organismos internacionales, entre ellos la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han documentado lo siguiente: represión y persecución política, debilidad del sistema judicial, crisis económica y social, y restricciones a la libertad de expresión.

Ante este escenario, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado para seguir monitoreando y reportando la situación.

