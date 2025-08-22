"La memoria del pasado violento nos obliga a mantenernos firmes": procurador ante ola de ataques en Colombia

El procurador general de la nación en Colombia, Gregorio Eljach, rechazó y condenó los actos de violencia que azotaron durante las últimas horas a los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, los cuales dejan un saldo de 20 personas fallecidas y más de 60 heridos entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Por medio de un comunicado, el funcionario responsabilizó a los grupos “narcoterroristas” de ser los autores de estos hechos violentos que hoy tienen en luto al país.

El procurador señaló que la mejor forma de derrotar a los violentos es la “unidad como nación”, dejando claro que “Colombia no va a tolerar en ninguna circunstancia el retorno a épocas oscuras en las que el accionar criminal pretendía obstruir la buena marcha de la sociedad”.

"La memoria de un pasado violento nos obliga a mantenernos firmes y vigilantes, impidiendo que la criminalidad socave los cimientos de nuestra institucionalidad" añadió.

Además, le hizo una solicitud al presidente Petro tras los actos de violencia que azotan país.

“Le pido que examine a la luz de los hechos lo que viene sucediendo con la expansión de las organizaciones criminales en los territorios, revise lo que corresponda y fortalezca la acción legítima del Estado”, fue el llamado de Gregorio Eljach al mandatario de los colombianos para tomar acciones frente a esta situación de inseguridad que sacude el país.

Asimismo, fue enfático en señalar que la búsqueda de la paz que han tratado de buscar tanto Petro, como otros expresidentes de Colombia, “no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y las vidas de los colombianos”.

“La historia nos tiene que enseñar. Estoy seguro de que todos estamos dispuestos a ayudarlo en un plan urgente para fortalecer nuestra Fuerza Pública, de manera que recobre su capacidad para derrotar a los delincuentes”, puntualizó.

El pasado jueves 21 de agosto se vivió una jornada de terror por cuenta de la violencia en varios departamentos del territorio colombiano. En dos hechos que han sido atribuidos a disidencias de las Farc que han dejado un total de 20 víctimas fatales y decenas de heridos.

El primero de ellos ocurrió en el municipio de Amalfi, en Antioquia, donde un helicóptero de la Policía de Colombia fue derribado, presuntamente, por un dron, según información preliminar.

El otro hecho violento se presentó en Cali, Valle del Cauca, lugar donde se reportó una fuerte explosión cerca de las instalaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, acto que afectó a varios civiles que se movilizaban por la carrera 8 con carrera 44.