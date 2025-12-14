Elecciones en Chile: así avanzan las votaciones para elegir al nuevo presidente del país

Este domingo, 14 de diciembre de 2025, los chilenos acuden a las urnas para elegir entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, quienes compiten por ser el sucesor del actual mandatario de izquierda, Gabriel Boric,

Los sondeos señalan como favorito a José Antonio Kast, quien promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Su rival es Jeannette Jara, una abogada de 51 años y exministra de Trabajo, que promete subir el sueldo mínimo y defender las pensiones.

Kast repite una y otra vez que "el país se cae a pedazos". Este es su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presenta a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narcotráfico, que se aleja del "milagro económico" que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según el último sondeo Ipsos de octubre.

Expertos señalan sin embargo que la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de crímenes violentos como el secuestro y la extorsión, de la mano de la llegada al país de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

El gobierno izquierdista de Gabriel Boric, un exlíder estudiantil que llegó al poder tras las masivas protestas de 2019, fracasó en reformar la Constitución de Pinochet y eso "le quitó todo el piso político", estimó Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

Kast apoyó a la dictadura militar y asegura que, si estuviera vivo, Pinochet votaría por él. Pero en esta última campaña evitó hablar de este tema y de otros que puedan restarle votos, como su oposición al aborto bajo cualquier circunstancia.

En la primera ronda electoral hace un mes, tanto Jara como Kast obtuvieron un cuarto de los votos, con una ligera ventaja para la izquierdista. Pero los sufragios de toda la derecha sumaron un 70%, y analistas creen que propulsarán a Kast al palacio presidencial de La Moneda.