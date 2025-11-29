¿Cómo le irá a la democracia latinoamericana en 2026?

El 2025 fue un año duro para las democracias liberales, el deterioro institucional, la censura disfrazada de regulación, el auge de líderes con tentaciones autoritarias parece haber dejado heridas profundas, la pregunta es si para el 2026 las democracias estarán más fortalecidas o más fragilidad.

Manuel Llamas, licenciado en ciencias políticas, estuvo en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez para hablar acerca del rumbo democrático de Latinoamérica para el 2026 y aseguró que hay esperanza porque hay países que están “renaciendo de las cenizas”.

“Hay riesgos evidentes, el estado de derecho, la autocracia y el intervencionismo público, esos riesgos siguen presentes en algunos países, pero hay motivos para la esperanza, yo veo un cambio de rumbo claro, de la mano de nuevos líderes y de un nuevo ideario liberal y conservador que puede dar muy buenos resultados, así que es cierto que algunos países están tocando fondo, pero otros están renaciendo de sus cenizas, como Argentina”, comentó el invitado.