Sábado, 29 de noviembre de 2025
Latinoamérica

¿Cómo le irá a la democracia latinoamericana en 2026?

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Un experto aseveró que hay esperanza en comparación al 2025 ya que “hay países renaciendo de las cenizas”.

El 2025 fue un año duro para las democracias liberales, el deterioro institucional, la censura disfrazada de regulación, el auge de líderes con tentaciones autoritarias parece haber dejado heridas profundas, la pregunta es si para el 2026 las democracias estarán más fortalecidas o más fragilidad.

Manuel Llamas, licenciado en ciencias políticas, estuvo en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez para hablar acerca del rumbo democrático de Latinoamérica para el 2026 y aseguró que hay esperanza porque hay países que están “renaciendo de las cenizas”.

“Hay riesgos evidentes, el estado de derecho, la autocracia y el intervencionismo público, esos riesgos siguen presentes en algunos países, pero hay motivos para la esperanza, yo veo un cambio de rumbo claro, de la mano de nuevos líderes y de un nuevo ideario liberal y conservador que puede dar muy buenos resultados, así que es cierto que algunos países están tocando fondo, pero otros están renaciendo de sus cenizas, como Argentina”, comentó el invitado.

Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Foto del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP) - AFP
Gobierno de Estados Unidos

Gobierno Trump reducirá la ayuda alimentaria para millones de personas debido a la parálisis presupuestal

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

Cada 15 horas el régimen de Maduro ejecuta una detención arbitraria

Familiares de presos políticos en Venezuela y activistas por DD.HH. hablan en NTN24
Presos políticos

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Egan Bernal habría sido víctima de robo de una de sus bicicletas - Foto: EFE
Egan Bernal

"Imagínense que desapareció": le habrían robado a Egan Bernal la bicicleta con la que ganó el Tour de Francia 2019

Submarino | Foto Canva
Fuerzas Militares

Este país sudamericano ya tiene cuatro submarinos de ataque y avanza hacia su primera nave de propulsión nuclear

Foto del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP) - AFP
Gobierno de Estados Unidos

Gobierno Trump reducirá la ayuda alimentaria para millones de personas debido a la parálisis presupuestal

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

Cada 15 horas el régimen de Maduro ejecuta una detención arbitraria

Supercomputadora - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

País latino anuncia creación de la supercomputadora más potente de Latinoamérica capaz de predecir el clima y ayudar con proyectos de agua

Familiares de presos políticos en Venezuela y activistas por DD.HH. hablan en NTN24
Presos políticos

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Jeannette Jara/ José Antonio Kast - Foto AFP
Elecciones en Chile

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre