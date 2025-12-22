NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Rusia

Muere general ruso en un atentado con carro bomba en Moscú en medio de conversaciones para poner fin a la guerra con Ucrania

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Muere general ruso en un atentado con carro bomba en Moscú - Foto AFP
Muere general ruso en un atentado con carro bomba en Moscú - Foto AFP
La bomba explotó bajo un Kia Sorento conducido por el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la dirección de entrenamiento operativo del ejército del Estado Mayor ruso.

Un general ruso falleció este lunes tras la explosión de un carro bomba en el sur de Moscú, horas después de que representantes rusos y ucranianos mantuvieran conversaciones en Miami sobre un plan para poner fin a la guerra.

La bomba explotó bajo un Kia Sorento conducido por el teniente general Fanil Sarvarov, de 56 años, jefe de la dirección de entrenamiento operativo del ejército del Estado Mayor ruso, cuando salía de un estacionamiento.

Svetlana Petrenko, portavoz del Comité Estatal de Investigación de Rusia, indicó que los investigadores estaban reuniendo pruebas forenses, interrogando a testigos y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad.

"Se están examinando diversas versiones del asesinato, una de las cuales implica el posible papel de los servicios de inteligencia ucranianos en la organización del crimen", declaró.

La muerte del alto mando ruso se produce después de tres días de conversaciones en Miami y en un momento en que Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para negociar el fin de la guerra.

o

El negociador ucraniano Rustem Umerov y el emisario especial estadounidense Steve Witkoff elogiaron el domingo el "progreso" de las negociaciones.

El enviado ruso Kirill Dmitriev también se reunió con el equipo estadounidense, del que formó parte Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estos diálogos fueron impulsados por el plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos el mes pasado, una propuesta inicial criticada por ser muy favorable a Rusia.

Desde entonces, el plan ha sido enmendado tras los diálogos con Ucrania y los países europeos, pero el contenido de la propuesta no se ha hecho público.

Ucrania afirma que todavía se le pide que haga concesiones importantes, como ceder toda la región oriental del Donbás a Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado escepticismo sobre si Rusia realmente quiere poner fin a la contienda, que ha causado decenas de miles de muertos y devastado el este y el sur de Ucrania.

Temas relacionados:

Rusia

Moscú

Muerte

Bomba

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se hacen todas las operaciones necesarias para asfixiar al régimen de Maduro y que no tengan más salida que entregar el poder”: experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos habría interceptado una tercera embarcación petrolera cerca de la costa venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Sepelio Alfredo Díaz - Foto NTN24
Presos políticos en Venezuela

La muerte de Alfredo Díaz en El Helicoide se suma al expediente rojo del régimen de Maduro

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump - EFE
Inmigrantes

Trump arremetió contra migrantes de nación a la que tachó de no tener nada: "Su país apesta y no los queremos"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sabrina Carpenter | Foto: AFP
Cantante

Cantante Sabrina Carpenter tachó de “repugnante” que la Casa Blanca use su música para promover las redadas migratorias

Jada Pinkett y Will Smith | Foto: EFE
Jada Pinkett-Smith

Jada Pinkett está siendo demandada por presuntamente haber amenazado a uno de los amigos más cercanos de Will Smith

Sepelio Alfredo Díaz - Foto NTN24
Presos políticos en Venezuela

La muerte de Alfredo Díaz en El Helicoide se suma al expediente rojo del régimen de Maduro

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump - EFE
Inmigrantes

Trump arremetió contra migrantes de nación a la que tachó de no tener nada: "Su país apesta y no los queremos"

Fotografía de una cinta de área restringida en una calle en Cali (Colombia) - EFE
ELN

Atentado del ELN en Cali cobra la vida de dos policías

Carlos Vives y María Corina Machado - Fotos: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Venezolanos reaccionan a emotivo mensaje de Carlos Vives tras el Nobel de Paz a María Corina Machado: "Cada vez lo veo más cerca; lo vamos a lograr"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre