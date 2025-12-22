Muere general ruso en un atentado con carro bomba en Moscú en medio de conversaciones para poner fin a la guerra con Ucrania

Un general ruso falleció este lunes tras la explosión de un carro bomba en el sur de Moscú, horas después de que representantes rusos y ucranianos mantuvieran conversaciones en Miami sobre un plan para poner fin a la guerra.

La bomba explotó bajo un Kia Sorento conducido por el teniente general Fanil Sarvarov, de 56 años, jefe de la dirección de entrenamiento operativo del ejército del Estado Mayor ruso, cuando salía de un estacionamiento.

Svetlana Petrenko, portavoz del Comité Estatal de Investigación de Rusia, indicó que los investigadores estaban reuniendo pruebas forenses, interrogando a testigos y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad.

"Se están examinando diversas versiones del asesinato, una de las cuales implica el posible papel de los servicios de inteligencia ucranianos en la organización del crimen", declaró.

La muerte del alto mando ruso se produce después de tres días de conversaciones en Miami y en un momento en que Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para negociar el fin de la guerra.

El negociador ucraniano Rustem Umerov y el emisario especial estadounidense Steve Witkoff elogiaron el domingo el "progreso" de las negociaciones.

El enviado ruso Kirill Dmitriev también se reunió con el equipo estadounidense, del que formó parte Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estos diálogos fueron impulsados por el plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos el mes pasado, una propuesta inicial criticada por ser muy favorable a Rusia.

Desde entonces, el plan ha sido enmendado tras los diálogos con Ucrania y los países europeos, pero el contenido de la propuesta no se ha hecho público.

Ucrania afirma que todavía se le pide que haga concesiones importantes, como ceder toda la región oriental del Donbás a Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado escepticismo sobre si Rusia realmente quiere poner fin a la contienda, que ha causado decenas de miles de muertos y devastado el este y el sur de Ucrania.