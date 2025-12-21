Así como Maduro, Putin también recibió un cuestionado premio de "paz" de Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió un cuestionado premio de "paz" de Rusia días después de que Nicolás Maduro se autoproclamara, por medio de su régimen en Venezuela, como "el arquitecto de la paz", pese a la alta cantidad de señalamientos a nivel internacional sobre su ilegitimidad en el país sudamericano.

Putin también ha sido fuertemente señalado por varios sectores internacionales debido a la invasión a Ucrania y los cientos de fallecidos que ha dejado el mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

VEA TAMBIÉN "El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro o

Sin embargo, Rusia le entregó al mandatario de ese país el "Premio Internacional de la Paz León Tolstoi", una reciente condecoración que reconoce los esfuerzos en favor de la paz y los derechos humanos.

Ambas, consideradas por varios como autoproclamaciones, tienen lugar después de que, a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, le fuera entregado el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, galardón de máximo prestigio internacional.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó incluso su deseo de ser el ganador del Premio Nobel de la Paz y se mostró abiertamente inconforme cuando no fue el elegido por el Comité Noruego para recibirlo.

Trump, sin embargo, felicitó por el premio a Machado, quien apoya el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles, que la Casa Blanca designó Organización Terrorista Extranjera y que, asegura, es liderada por Maduro.

El republicano también recibió un premio de la paz que le otorgó la FIFA en el marco del sorteo de la Copa del Mundo de 2026 que su país albergará, como coanfitrión junto a México y Canadá.

El Gobierno Trump, ha intensificado su lucha contra las drogas en el Caribe y el Pacífico con la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur y cerca de una treintena de ataques a presuntas embarcaciones del narcotráfico que han dejado más de 80 ejecuciones a mar abierto.

El que ha sido calificado por simpatizantes de la administración Trump como un "narcodictador" y vinculado a carteles de la droga, Maduro, ha cometido, de acuerdo con reportes de varias ONG, distintos crímenes de lesa humanidad y ha vulnerado los derechos humanos de varios opositores que piden una democracia en Venezuela.

En las últimas elecciones presidenciales el equipo de Machado demostró que el ganador había sido el candidato de su partido, Edmundo González, pero Maduro, con el Consejo Nacional Electoral en su dominio, se eligió nuevamente en el poder.

VEA TAMBIÉN Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció o

Todas esas acciones han sido condenadas internacionalmente y Estados Unidos reconoce a González como el presidente electo en Venezuela en medio de una alta presión que ejerce sobre el régimen venezolano, que pide absolución de sus miembros para abandonar el poder, según han informado medios estadounidenses.