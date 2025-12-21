NTN24
Domingo, 21 de diciembre de 2025
Vladímir Putin

Así como Maduro, Putin también recibió un cuestionado premio de "paz" de Rusia

diciembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Nicolás Maduro/ Vladímir Putin - Fotos EFE
Ambas, consideradas autoproclamaciones, tuvieron lugar después del Premio Nobel de la Paz conseguido por la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió un cuestionado premio de "paz" de Rusia días después de que Nicolás Maduro se autoproclamara, por medio de su régimen en Venezuela, como "el arquitecto de la paz", pese a la alta cantidad de señalamientos a nivel internacional sobre su ilegitimidad en el país sudamericano.

Putin también ha sido fuertemente señalado por varios sectores internacionales debido a la invasión a Ucrania y los cientos de fallecidos que ha dejado el mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, Rusia le entregó al mandatario de ese país el "Premio Internacional de la Paz León Tolstoi", una reciente condecoración que reconoce los esfuerzos en favor de la paz y los derechos humanos.

Ambas, consideradas por varios como autoproclamaciones, tienen lugar después de que, a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, le fuera entregado el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, galardón de máximo prestigio internacional.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó incluso su deseo de ser el ganador del Premio Nobel de la Paz y se mostró abiertamente inconforme cuando no fue el elegido por el Comité Noruego para recibirlo.

Trump, sin embargo, felicitó por el premio a Machado, quien apoya el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles, que la Casa Blanca designó Organización Terrorista Extranjera y que, asegura, es liderada por Maduro.

El republicano también recibió un premio de la paz que le otorgó la FIFA en el marco del sorteo de la Copa del Mundo de 2026 que su país albergará, como coanfitrión junto a México y Canadá.

El Gobierno Trump, ha intensificado su lucha contra las drogas en el Caribe y el Pacífico con la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur y cerca de una treintena de ataques a presuntas embarcaciones del narcotráfico que han dejado más de 80 ejecuciones a mar abierto.

El que ha sido calificado por simpatizantes de la administración Trump como un "narcodictador" y vinculado a carteles de la droga, Maduro, ha cometido, de acuerdo con reportes de varias ONG, distintos crímenes de lesa humanidad y ha vulnerado los derechos humanos de varios opositores que piden una democracia en Venezuela.

En las últimas elecciones presidenciales el equipo de Machado demostró que el ganador había sido el candidato de su partido, Edmundo González, pero Maduro, con el Consejo Nacional Electoral en su dominio, se eligió nuevamente en el poder.

Todas esas acciones han sido condenadas internacionalmente y Estados Unidos reconoce a González como el presidente electo en Venezuela en medio de una alta presión que ejerce sobre el régimen venezolano, que pide absolución de sus miembros para abandonar el poder, según han informado medios estadounidenses.

Human Rights Watch | Foto: AFP
Rusia

Rusia declaró a la organización Human Rights Watch como “indeseable” y le prohibió operar en su territorio

Foto de referencia (Canva)
Unión Europea

Unión Europea prorroga hasta 2027 sus sanciones individuales contra 69 personas relacionadas con el régimen de Venezuela

Vista de Pete Hegseth a República Dominicana - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Tras reunión con secretario de Guerra Hegseth, República Dominicana autoriza a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Human Rights Watch | Foto: AFP
Rusia

Rusia declaró a la organización Human Rights Watch como “indeseable” y le prohibió operar en su territorio

Javier Milei, presidente de Argentina (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Javier Milei viaja a Noruega para asistir a la entrega del Nobel a María Corina Machado

Personajes de 'Zootopia 2'-Foto: EFE
Zootopia 2

‘Zootopia 2’ logra un gran debut: esta es la impresionante cifra de taquilla en su semana de estreno

Foto de referencia (Canva)
Unión Europea

Unión Europea prorroga hasta 2027 sus sanciones individuales contra 69 personas relacionadas con el régimen de Venezuela

Vista de Pete Hegseth a República Dominicana - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Tras reunión con secretario de Guerra Hegseth, República Dominicana autoriza a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Buque petrolero incautado por Estados Unidos. (AFP)
Régimen de Maduro

"Esto no es guerra, es asfixia legal, naval y financiera": Antonio De La Cruz explica impacto de bloqueo sobre buques "fantasma" anunciado por Trump

Debate en el Congreso de Estados Unidos
Debate

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

