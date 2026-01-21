En medio de amenazas de Trump, el Ejército de Dinamarca desplegó "por primera vez" unidades de élite en Groenlandia

Este miércoles 21 de enero, el Ejército de Dinamarca desplegó unidades de élite en Groenlandia, un territorio autónomo danés anhelado por el presidente estadounidense Donald Trump, donde también han enviado personal y equipo de países europeos.

La noticia fue confirmada por el Comando Ártico Danés que explicó que el objetivo de dicho despliegue es "reforzar la presencia en el Ártico".

"Por primera vez especialistas del Jaegerkorpset (la unidad de élite de las fuerzas especiales del ejército danés) se han desplegado en el terreno más agreste de Groenlandia, en la costa de Blosseville", declaró el cuerpo militar.

Por otro lado, se supo por parte de la prensa danesa que la fragata "Peter Willemoes" se unió al Arctic Endurance, un ejercicio danés que agrupa a soldados de diferentes países de Europa y que inició la semana pasada en Groenlandia.

Además, el Comando Ártico informó que la fragata francesa "Bretagne" también está realizando ejercicios con el buque danés, "Thetis", en el Atlántico Norte.

Todo esto se conoce en momentos en los que el gobierno groenlandés difundió sus consignas para la población en caso de crisis. Dicho documento fue catalogado por Peter Borg, ministro de Autosuficiencia, como una "póliza de seguro" a la que "esperamos no tener que recurrir".

El presidente Trump dijo desde el Foro de Davos, este miércoles, que no usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia, pero pidió negociaciones inmediatas para quedarse con la gigantesca isla.