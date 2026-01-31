NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Tormenta

Tormenta Kristin deja al menos cinco personas muertas y a 200.000 portugueses sin electricidad

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Tormenta Portugal- Foto EFE
La tormenta azotó el centro y norte de Portugal con vientos de fuerza huracanada, provocando inundaciones, daños materiales y trastornos en los transportes.

Portugal se prepara este sábado para más lluvias intensas, mientras que 200.000 usuarios siguen sin electricidad, días después de que la tormenta Kristin arrasara el país, causando la muerte de cinco personas.

La agencia meteorológica nacional, IPMA, puso a todo Portugal continental en alerta por lluvias fuertes hasta el lunes e instó al público a mantenerse informado.

La tormenta Kristin azotó el centro y norte de Portugal la noche del martes con vientos de fuerza huracanada, provocando inundaciones, daños materiales y trastornos en los transportes.

Alrededor de 211.000 usuarios siguen sin suministro eléctrico, principalmente en el centro del país, según E-redes, el operador de la red eléctrica.

o

La mayoría se encuentra en el distrito de Leiria, en el centro de Portugal, donde la tormenta derribó postes y líneas de alta tensión.

Se desplegaron generadores para apoyar a hospitales, sistemas de agua y telecomunicaciones.

El alcalde de Leiria, Gonçalo Lopes, hizo un llamamiento a voluntarios para ayudar a reparar los techos dañados antes de que lleguen más lluvias.

"Desde medianoche esperamos más lluvia. Es algo que nos preocupa", declaró a la cadena de televisión privada SIC.

El paso de la tormenta Kristin estuvo marcado por intensos aguaceros y rachas de viento que alcanzaron hasta 150 km/h, provocando caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en alrededor de 1.500 incidentes entre las 00H00 y las 08H00 (hora local y GMT).

El gobierno portugués calificó la tormenta de "fenómeno climático extremo, que provocó daños significativos en varias partes del territorio".

