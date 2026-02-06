Ejército de EE. UU. ejecuta nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico: "Dos narcoterroristas murieron durante esta acción"

En la noche del jueves, el Ejército de Estados Unidos anunció un nuevo ataque a una embarcación señalada de transportar drogas en el Pacífico.

El operativo, que provocó la muerte de dos presuntos narcotraficantes se llevó a cabo en aguas cercas a Colombia.

Con este nuevo ataque se eleva el número de muertos en la campaña de Washington a al menos 128 desde que comenzó en septiembre.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", dijo el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación.

Y añadió que "ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido" en la operación.

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques de este tipo contra botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos.

A finales de enero, el ejército estadounidense llevó a cabo otro golpe en el Pacífico oriental, en el que murieron dos presuntos narcotraficantes.

La semana pasada, familiares de dos trinitenses muertos el año pasado en uno de dichos ataques presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por muerte por negligencia.

Es el primer caso de su tipo en presentarse contra la administración Trump por sus ataques con misiles en el Caribe y el Pacífico.

Cabe recordar, además, que este ultimo ataque se da apenas 3 días después de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, en donde se habló principalmente de la lucha contra el narcotráfico.