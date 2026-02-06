NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Operación Lanza del Sur

Ejército de EE. UU. ejecuta nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico: "Dos narcoterroristas murieron durante esta acción"

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: SOUTHCOM
Foto: SOUTHCOM
Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques de este tipo contra botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos.

En la noche del jueves, el Ejército de Estados Unidos anunció un nuevo ataque a una embarcación señalada de transportar drogas en el Pacífico.

El operativo, que provocó la muerte de dos presuntos narcotraficantes se llevó a cabo en aguas cercas a Colombia.

o

Con este nuevo ataque se eleva el número de muertos en la campaña de Washington a al menos 128 desde que comenzó en septiembre.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", dijo el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación.

Y añadió que "ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido" en la operación.

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques de este tipo contra botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos.

A finales de enero, el ejército estadounidense llevó a cabo otro golpe en el Pacífico oriental, en el que murieron dos presuntos narcotraficantes.

o

La semana pasada, familiares de dos trinitenses muertos el año pasado en uno de dichos ataques presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por muerte por negligencia.

Es el primer caso de su tipo en presentarse contra la administración Trump por sus ataques con misiles en el Caribe y el Pacífico.

Cabe recordar, además, que este ultimo ataque se da apenas 3 días después de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, en donde se habló principalmente de la lucha contra el narcotráfico.

Temas relacionados:

Operación Lanza del Sur

Gobierno de Estados Unidos

Narcolancha

Narcotráfico

Pacífico

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La dictadura está a la par de la de Venezuela, incluso persiguen a los opositores en el exilio": analista geopolítico Esteban Román Alonso sobre escalada de la represión en Nicaragua

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de presos políticos en Venezuela / Martha Tineo, activista de Derechos Humanos - Fotos: EFE / NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

"Los anuncios que estamos recibiendo es que están siendo excarceladas las personas que están en El Helicoide": Martha Tineo, activista de DD. HH.

.
Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un accidente de tránsito en Brasil - AFP
Brasil

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos en Venezuela / Martha Tineo, activista de Derechos Humanos - Fotos: EFE / NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

"Los anuncios que estamos recibiendo es que están siendo excarceladas las personas que están en El Helicoide": Martha Tineo, activista de DD. HH.

.
Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía

Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

No es por molestias físicas o sanción: diario portugués revela motivo detrás de la enigmática ausencia de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

WhatsApp Business - Fotos de referencia Canva
WhatsApp

WhatsApp Business: lo que deben aprovechar los negocios de la famosa aplicación gratuita de Meta

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un accidente de tránsito en Brasil - AFP
Brasil

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gustavo Petro

Reunión Trump-Petro: ¿por qué es tan importante este encuentro en la Casa Blanca?

Javier Milei, presidente de Argentina, en la firma del acuerdo entre UE y Mercosur - Foto: EFE
Javier Milei

Javier Milei celebró "la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro" durante la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre