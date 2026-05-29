Estas son las sanciones para quienes no acaten la ley seca en las elecciones presidenciales de Colombia

El próximo domingo 31 de mayo los colombianos elegirán al próximo presidente y vicepresidente de la nación para el período 2026-2030.

En el marco de dichos comicios entró en vigor la ley seca, medida que prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes.

Si esta ley se viola, acarrea multas económicas que oscilan entre 233.454 pesos colombianos (64,25 dólares) y 1.867.632 pesos (513,99 dólares).

La ley seca por elecciones, cabe aclarar, no aparece en la Constitución Política de Colombia, sino que es una medida temporal establecida mediante decretos presidenciales y normativas del Código Electoral para cada jornada de votación.

Estas sanciones son de carácter policivo y correctivo, contempladas por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

De acuerdo con la norma, las personas que se encuentren en estado de embriaguez no podrán ingresar ni permanecer en los centros de votación y serán retiradas por las autoridades.

Asimismo, para los ciudadanos o establecimientos que vendan o consuman alcohol en lugares públicos, la multa supera en algunos casos el millón ochocientos mil pesos.

Por su parte, a los establecimientos comerciales que incumplan la norma se les puede imponer la suspensión temporal de su actividad.

Esta medida preventiva (decretada mediante el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior) rige en todo el territorio nacional y busca preservar el orden público y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.