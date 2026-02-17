NTN24
Petróleo en Venezuela

"Verán cientos de miles de barriles diarios de producción a finales de año": secretario de energía de EE. UU. sobre el petróleo en Venezuela

febrero 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Chris Wright - Foto EFE
El mensaje de Wright se da después de que Estados Unidos aligerara el viernes las sanciones al sector energético del régimen tras emitir dos licencias.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el martes que Venezuela podría sumar "varios cientos de millas de barriles diarios" a su producción de petróleo para finales de año.

"Creo que se verán varios cientos de millas de barriles diarios de producción adicional a finales de este año", pronunció Wright durante una conferencia celebrada en París.

El mensaje de Wright se da después de que Estados Unidos aligerara el viernes las sanciones al sector energético de Venezuela al emitir dos licencias generales que permiten a las compañías energéticas globales operar proyectos de petróleo y gas en territorio venezolano.

Las licencias también dan luz verde para que otras compañías puedan negociar contratos para atraer nuevas inversiones en el país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Esa medida fue la flexibilización más significativa de las sanciones impuestas a Venezuela desde que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro durante un operativo militar en Caracas, en el que también detuvieron a la esposa del dictador, Cilia Flores, ambos acusados de narcotráfico por Washington.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) emitió una licencia general que permite a Chevron, BP Plc, Eni, Shell y Repsol llevar a cabo operaciones de petróleo y gas dentro de Venezuela.

Es importante mencionar que dichas compañías aún tienen oficinas en el país y participaciones en proyectos y se encuentran a su vez entre los principales socios de la empresa manejada por el régimen bajo instrucciones de Estados Unidos, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La autorización para las operaciones de las grandes petroleras, entretanto, requiere que los pagos de regalías e impuestos venezolanos pasen por el Fondo de Depósitos de Gobiernos Extranjeros (FGDF) controlado por Estados Unidos.

La otra licencia permite a empresas de todo el mundo firmar contratos con PDVSA para nuevas inversiones en petróleo y gas venezolanos.

Esos contratos, por su parte, están sujetos a permisos separados de la OFAC, la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales.

La autorización, cabe resaltar, no permite transacciones con empresas de Rusia, Irán o China ni con entidades que sean propiedad o estén actualmente controladas por compañías relacionadas con personas de esos países.

