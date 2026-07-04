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Sábado, 04 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Asciende a 34 la cifra de españoles muertos durante los terremotos en Venezuela; otros ciudadanos extranjeros siguen desaparecidos

julio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
La devastadora tragedia deja hasta la fecha, según la líder del régimen Delcy Rodríguez, al menos 2.595 personas muertas.

Con el último informe del aumento de las víctimas mortales en Venezuela tras el doble terremoto también se confirmó el ascenso de las víctimas morales extranjeras. De los países que más han perdido connacionales en la tragedia está España, según informó el Ministerio de Asuntos de Exteriores.

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De acuerdo al reporte emitido por la cartera del gobierno de Pedro Sánchez, el número de españoles muertos durante el doble terremoto ascendió de 32 a 34. El departamento dirigido por José Manuel Albares señaló que fuera de las 34 personas muertas también se contabilizan que hay más de 140 españoles desaparecidos.

Además, detalló que los equipos de búsqueda trabajan arduamente para encontrar a 11 personas que permanecen bajo los escombros.

Hace unos días, varios medios reportaron que son al menos 85 los extranjeros que han fallecido durante el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. Fuera de España, Portugal es otro país que ha reportado perder a varios ciudadanos en la devastadora tragedia.

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Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal se han registrado, hasta el pasado 30 de junio, 53 fallecidos y al menos 86 desaparecidos.

El pasado 27 de junio la Cancillería de Colombia reportó que 24 ciudadanos colombianos habían muerto, mientras que desde Argentina se informó del fallecimiento de seis ciudadanos. Brasil, Chile, Italia y Cuba son otros países que han informado del fallecimiento y la desaparición de varios de sus ciudadanos tras el doble terremoto.

La devastadora tragedia deja hasta la fecha, según la presidenta interina Delcy Rodríguez, a al menos 2.595 personas muertas. El régimen venezolano también ha explicado que hay un total de 6.462 personas rescatadas, pero no ofreció cifras del número de desaparecidos.

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