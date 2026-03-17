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Martes, 17 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Netanyahu confirma la muerte del jefe de seguridad nacional del régimen de Irán y dice que su abatimiento da al pueblo iraní la oportunidad de destituir a sus cabezas

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamín Netanyahu - AFP
Benjamín Netanyahu - AFP
El primer ministro israelí dijo que Alí Larijani fue eliminado junto al comandante de la Basij, Gholamreza Soleimani.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció sobre la muerte del jefe de seguridad nacional de Irán, Alí Larijani, quien fue abatido en el marco de las operaciones israelíes y de Estados Unidos contra objetivos del régimen.

Según dijo Netanyahu en un video, el asesinato de Larijani hace parte de los esfuerzos para dar al pueblo iraní la oportunidad de destituir a sus cabezas.

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“Esta mañana eliminamos a Ali Larijani, el jefe de la Guardia Revolucionaria, que es la banda de gánsteres que realmente dirige Irán”, dijo.

Y añadió: “Estamos debilitando este régimen con la esperanza de brindar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de la noche a la mañana, ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su propio destino”.

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En su declaración, Netanyahu dijo que Larijani fue eliminado junto al comandante de la Basij, Gholamreza Soleimani. “Son los ayudantes de los gánsteres que aterrorizan a la población en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes”, dijo.

Por otro lado, el primer ministro aseguró que existe cooperación entre las fuerzas aéreas y navales de Estados Unidos e Israel para debilitar al régimen iraní.

“Brindaremos asistencia tanto mediante ataques indirectos, que ejercen una enorme presión sobre el régimen iraní, como mediante acciones directas”, comentó.

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