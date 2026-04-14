"Espero y confío en que sea durante la administración Trump": Secretario Chris Wright sobre cuándo serán las elecciones en Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este martes que "espera y confía" en que haya elecciones en Venezuela durante la administración del presidente Donald Trump.

"En el mejor de los casos, se necesitarían entre nueve y diez meses desde que se iniciara un esfuerzo concertado para crear el censo electoral y establecer las instituciones necesarias para celebrar unas elecciones hasta alcanzar ese objetivo", dijo Wright durante la cumbre Semafor World Economy que se está desarrollando este año del 13 al 17 de abril en Washington.

Wright precisó en medio del evento que en este momento el objetivo principal de Estados Unidos "no es crear el censo electoral", sino "garantizar que la gente cobre su salario para estabilizar la moneda, que la gente tenga comida en la mesa, que se libere a la gente de la cárcel y que el dinero vuelva a circular".

"Queremos ver cómo se reduce en gran medida la corrupción. Queremos ver a Venezuela avanzando en una dirección muy positiva, positiva para Venezuela, positiva para Estados Unidos, positiva para el hemisferio occidental. Creo que el progreso en ese sentido ha sido enorme", agregó.

Las declaraciones de Wright se producen en un momento de incertidumbre entre el pueblo venezolano, que continúa en gran medida sufriendo la represión del régimen de Delcy Rodríguez a pesar de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

"El siguiente paso será avanzar hacia las instituciones para celebrar elecciones democráticas. Espero y confío en que sea durante la administración Trump", expresó Wright.

Cabe resaltar que la actual administración de Trump, que es la segunda luego de su primer mandato (2017-2021), finalizará el 20 de enero de 2029, es decir, en dos años y nueve meses.

Durante su actual mandato, Trump se ha empeñado en combatir el narcotráfico que afecta al hemisferio occidental, combatir la inmigración ilegal y ha tomado decisiones contundentes con las situaciones que han afectado a Estados Unidos a nivel internacional.

Wright visitó Venezuela en febrero y se reunió con Delcy Rodríguez en Miraflores, pero el encuentro fue solo para tratar temas relacionados con el petróleo y la economía, desde donde anunció que el presidente Trump está "apasionadamente comprometido" con transformar la relación de Estados Unidos con Venezuela.

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"Podemos impulsar un aumento drástico de la producción de petróleo venezolana, de la producción de gas natural venezolana", señaló entonces el secretario. "Todo ello para aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida de todos los venezolanos", añadió.