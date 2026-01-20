NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Nicmer Evans

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En primicia para El Informativo de NTN24, el politólogo venezolano Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser excarcelado por el régimen.

Nicmer Evans, politólogo y experto político de Venezuela, que fue excarcelado en las últimas semanas por el régimen ofreció su primera entrevista en libertad a NTN24.

En primicia con el canal de las Américas, Evans narró cómo vivió en la celda los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela, del pasado 3 de enero, que permitieron la captura de Nicolás Maduro.

“Nos enteramos a las 6 de la mañana porque estaba en una celda hermética sin acceso a la posibilidad de ver desde una ventana o sentir una vibración externa”, expresó Evans.

Expresó que tuvo acceso a canales de televisión en los que a las 6 de la mañana se enteró de la situación que atravesaba el país. “Se fue la electricidad, fue todo muy confuso. Al final nos enteramos, aunque creo que fuimos los últimos que nos enteramos”.

Durante los 32 días que estuvo privado de la libertad por parte del régimen, el politólogo señala que compartió celda con diferentes presos políticos, entre ellos Enrique Martínez y Perkins Rocha, de quienes da seguridad que tras la caída del régimen ellos “están en buenas condiciones”.

o

Manifestó que se enteró de su salida luego de que “le hicieron un examen médico” y posteriormente fue informado de que “recoja mis cosas porque voy”.

Allí lo dirigieron a una oficina donde le hicieron firmar una "boleta de excarcelación”, donde le indicaron las “medidas cautelares a las que se debía someter”, como “prohibición de salida del país y presentación cada 15 días”.

Para Nicmer Evans, “estos condicionamientos no sirven absolutamente para nada en la búsqueda del término de reconciliación que se ha puesto en la boca de todos los políticos en Venezuela y en el marco internacional”.

En cuanto a la actual situación de Perkins Rocha, coordinador jurídico del partido Vente Venezuela, con quien esperaba salir de este centro carcelario, indicó que “está fuerte”. “Está sólido, le estaban haciendo unos chequeos el día que yo me retiré (…) Pero está siendo atendido médicamente y creo que eso es lo importante”.

Para finalizar, indicó que es importante “una amnistía resignificada”, esto haciendo referencia a la actual transición democrática que vive Venezuela.

