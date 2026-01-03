“Nicolás Maduro tuvo varias oportunidades para evitar esto”: Marco Rubio tras la captura del líder del régimen venezolano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció unas palabras durante la conferencia de prensa que dio el presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro, y aseveró que el líder del régimen tuvo varias oportunidades de abandonar Venezuela y evitar que fueran por él.

“Maduro fue imputado en 2020 en Estados Unidos, no es el presidente legítimo de Venezuela y no lo decimos nosotros, no lo reconocen múltiples países del mundo, pero quiero ser claro, Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar, se le ofrecieron múltiples ofertas muy generosas y él decidió quedarse y el resultado fue lo ocurrido esta noche”, dijo Rubio.

El secretario de Estados Unidos fue claro al decir que “ahora tenemos un presidente que no está jugando, cuando dicen que va abordar un problema, él habla en serio, él actúa, es un presidente de acción”.

“No jueguen con nosotros, no jueguen con el presidente porque va a salir mal supongo que esa lección fue prendida anoche”, concluyó Rubio.

Donald Trump dijo en la misma conferencia de prensa que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que pueda producirse una transición política: "Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa".

Esa transición será liderara por "un equipo" el que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump, sin más precisiones.