NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Vamos a administrar el país (Venezuela) hasta que llegue el tiempo de una transición": Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario estadounidense dijo además que “Maduro y su esposa pronto enfrentarán el poder de la justicia estadounidense”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa en Mar-A-Lago en donde dio detalles de la operación que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El mandatario estadounidense aseguró que Estados Unidos administrará Venezuela “mientras llega una transición apropiada” y puntualizó que “Maduro y su esposa pronto enfrentarán el poder de la justicia estadounidense”.

o

Todas las capacidades venezolanas fueron reducidas en la madrugada y fue capturado junto a su esposa Cilia Flores y están siendo imputados en la Corte Federal de Nueva York”, aseveró Trump.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en la rueda de prensa.

El magnate también indicó que están listos para un segundo ataque, aún más letal, si llega a ser necesario: “Estamos preparados para una segunda ola si es necesaria. El primer ataque fue tan exitoso que probablemente no tengamos que hacer otro, pero estamos listo para una ola mucho más grande”.

El presidente estadounidense acotó que permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus grandes reservas de crudo.

o

"Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", apuntó Trump.

El presidente estadounidense aseguró que “el terrorista Maduro finalmente se ha ido y el pueblo de Venezuela es libre de nuevo”.

También habló sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro: “él tiene fábricas de cocaína y llevándola a Estados unidos así que tiene que estar atento”.

Videos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

