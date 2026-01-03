"Vamos a administrar el país (Venezuela) hasta que llegue el tiempo de una transición": Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa en Mar-A-Lago en donde dio detalles de la operación que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El mandatario estadounidense aseguró que Estados Unidos administrará Venezuela “mientras llega una transición apropiada” y puntualizó que “Maduro y su esposa pronto enfrentarán el poder de la justicia estadounidense”.

“Todas las capacidades venezolanas fueron reducidas en la madrugada y fue capturado junto a su esposa Cilia Flores y están siendo imputados en la Corte Federal de Nueva York”, aseveró Trump.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en la rueda de prensa.

El magnate también indicó que están listos para un segundo ataque, aún más letal, si llega a ser necesario: “Estamos preparados para una segunda ola si es necesaria. El primer ataque fue tan exitoso que probablemente no tengamos que hacer otro, pero estamos listo para una ola mucho más grande”.

El presidente estadounidense acotó que permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus grandes reservas de crudo.

"Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", apuntó Trump.

El presidente estadounidense aseguró que “el terrorista Maduro finalmente se ha ido y el pueblo de Venezuela es libre de nuevo”.

También habló sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro: “él tiene fábricas de cocaína y llevándola a Estados unidos así que tiene que estar atento”.