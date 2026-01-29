"Así como lo anticipé con Venezuela, lo digo con Cuba: los días del régimen cubano están contados": congresista Carlos Giménez

Varios congresistas cubano-americanos, entre ellos, Carlos Giménez, pidieron a la Administración Trump que endurezca su política hacia Cuba, incluyendo la suspensión de vuelos y remesas, con el objetivo de reducir los ingresos a la dictadura que controla el sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel.

Al respecto, Giménez sostuvo frente a las cámaras de NTN24: “Le estamos quitando todo el oxígeno, ahora también le estamos pidiendo a México que no envíe más petróleo a Cuba”.

“Le estamos pidiendo a la administración (Trump) que pare los vuelos y las remesas para apretarlos (al régimen cubano)”, acotó.

Finalmente, subrayó: “El pueblo tiene que salir a la calle y decir: ‘basta ya’... Así como lo anticipé con Venezuela, yo creo que los días del régimen cubano están contados, y no digo que sean 65 años, están contados”.

La solicitud fue presentada junto a líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quienes denunciaron el aumento de la represión en la Isla y llamaron a incrementar la presión internacional sobre el régimen.

Los legisladores destacaron el papel del secretario de Estado Marco Rubio y la vigencia de la Ley Helms-Burton como herramientas clave de la política estadounidense hacia Cuba.

A la iniciativa se sumaron otros funcionarios quienes reconocieron el impacto humanitario de estas medidas, las cuales son necesarias para avanzar hacia un cambio político definitivo en Cuba.

La situación política en Cuba bajo el mando de Díaz-Canel atraviesa un momento de tensión crítica a finales de enero de 2026, marcada por una combinación de colapso interno y una fuerte presión externa.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado un "ejercicio abusivo del poder" que incluye censura, tortura en prisiones y persecución sistemática de la oposición.

Durante 2025, vale recalcar, se registraron miles de protestas en la isla, motivadas principalmente por apagones prolongados, escasez de alimentos y el colapso de los servicios públicos.