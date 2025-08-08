¿No continúa? El director del Club León habló sobre el futuro de James Rodríguez en el equipo

Desde su llegada en enero al Club León, el colombiano James Rodríguez ha disputado un total de 23 partidos, en los que ha marcado 3 goles y 7 asistencias.

Sin embargo, las 'Fieras' no atraviesan su mejor momento, ya que el club ha estado en las últimas semanas en una racha perdedora

Es por esto que el futuro del colombiano en el club parece demasiado incierto y hay algunos aficionados que creen que podría irse luego de que su contrato finalice en diciembre.

No obstante, el encargado de hablar sobre el futuro incierto de James en el equipo fue Rodrigo Fernández, dirigente del club mexicano.

En una entrevista con Azteca TV, Fernández fue cuestionado sobre estoy respondió diciendo que: "El jugador ha hablado directamente con el presidente Jesús Martínez Murguía, esto está empezando".

"Pero yo creo que conforme pasen las cosas, se verá que va a pasar con James Rodríguez", añadió.

El dirigente también se refirió sobre el mercado de fichajes de las 'Fieras' asegurando que estuvo complicado, ya que se tuvo inconvenientes para poder agrandar el plantel.

"Creo que desde que estoy aquí, el mercado es más complicado, y eso que tenemos un equipo que en el Clausura hizo por momentos muy bien las cosas y después tuvo un bajón, pero sí ha sido un mercado difícil para nosotros", afirmó.

Fernández hizo énfasis en que los jugadores que querían llevar al equipo ya estaban casi listos, pero que: "por una u otra cosa se cayeron".

Tras la eliminación de la Leagues Cup, el capitán de la selección Colombia se refirió a su futuro diciendo: "Me quedan cuatro meses y espero poder cumplirlos y luego pensar en todo".

Además, habló sobre el rumor de un posible interés del Sevilla de España en él afirmando que no sabe nada: "la verdad escucho cosas, veo cosas, pero no sé nada".

El próximo partido que disputará James con las 'Fieras' será el 11 de agosto cuando se enfrente contra Monterrey en condición de local.