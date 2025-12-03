Entró con visa, se quedó y ahora un empleador quiere ayudarlo: ¿cómo puede avanzar hacia un estatus legal en EE.UU.? Experto en migración lo explica

Una persona que ingresó a los Estados Unidos con visa permaneció en el país y ahora cuenta con un empleador dispuesto a brindarle apoyo. Así puede explorar opciones para ajustar su estatus migratorio.

El abogado Héctor Benítez de la firma Benme Legal, explicó que el primer paso es que el empleador esté realmente comprometido con iniciar el proceso, “el empleador puede plantear una certificación laboral”. Este procedimiento conocido como labor certification o PERM es la base para iniciar un camino laboral hacia la residencia.

Benítez aclara que esta certificación laboral “puede ir avanzando indistintamente que tú tengas estatus o no”. Es decir, aun si la persona acumuló presencia ilegal, la primera fase del trámite laboral no se detiene.

Más adelante, una vez aprobada la certificación, pasa por un análisis de situación migratoria del aplicante para determinar qué recursos legales necesitan, “una vez reconozca el tema de que tú tengas estatus, obviamente va a depender de la realidad de cada aplicante”.

¿Se puede buscar una visa de trabajo o residencia aun con estadía ilegal?

El abogado afirma que si “se puede porque recuerda que son dos grandes etapas”.

Explica que en la primera etapa el empleador inicia y sostiene “el caso”, es decir, certificación laboral y el trámite ante el Departamento de Trabajo. En esta fase la falta de estatus no impide continuar.

Una vez aprobado el primer paso, llega la etapa decisiva, “cuando tengas el caso aprobado, ahí es donde vamos a entrar a analizar opciones, ya sea perdón, TPS u otro tipo de waiver, etc”:

Estas herramientas dependiendo de cada historial migratorio podrían permitir convertir el proceso laboral en una residencia permanente (green card).

Tiempos de procesos laborales

Benítez advierte que actualmente la certificación laboral “está tomando un promedio entre tres a cuatro años de espera”.

Pese a que requiere de mucha espera, no será tiempo perdido pues permitirá preparar la estrategia legal para determinar cuál será el mecanismo final para ajustar el estatus dentro o fuera del país.

¿Hay permiso de trabajo temporal durante el ajuste?

El abogado afirma que sí “al hacer ajustes de estatus tú vas a poder pedir permiso de trabajo en paralelo”, explicó, por eso resalta que existen opciones para mantener la capacidad laboral mientras avanza el proceso migratorio.

La firma Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5625 o su página web www.benmelegal.com, donde brindan información actualizada sobre los procesos migratorios.