Balacera en el norte de Bogotá en medio de un robo acabó con la vida de un creador de contenido

La Policía Nacional de Colombia entregó detalles sobre una balacera ocurrida en la capital del país, Bogotá, durante la tarde del martes 2 de diciembre en la que fallecieron varias personas, entre ellas, un creador de contenido.

De acuerdo con declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, recogidas por el diario El Tiempo, el hecho se presentó cuando un hombre fue interceptado por dos delincuentes en una motocicleta, quienes al parecer intentaron robarlo.

VEA TAMBIÉN Cancillería de Colombia dice que recibe "con gran preocupación" las palabras del presidente de Estados Unidos sobre ataques militares o

En el hecho la víctima se resistió, por lo que los criminales desenfundaron un arma de fuego y le propinaron dos impactos de bala. La persona cayó al piso, donde perdió la vida.

Ante la situación, la Policía se enfrentó a los delincuentes y, durante la confrontación, uno de los sujetos murió y el otro resultó herido y posteriormente capturado.

"Estas personas habían intentado hurtar a este joven y la reacción policial ataca a uno y captura al otro, incautando el arma de fuego y la motocicleta en la que se desplazaban los delincuentes", detalló la Policía.

Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, precisó que la víctima era un hombre de 29 años a quien, al aparecer, los hombres le intentaron robar su celular.

VEA TAMBIÉN Se cayó el cielo en Bogotá: videos de las fuertes lluvias que dificultaron la movilidad, hubo granizadas al norte de la ciudad y en La Calera o

El joven fue identificado como Jean Claude Bossard, oriundo de la ciudad de Barranquilla, quien además se desempeñaba como administrador de empresas y, según El Tiempo, trabajó como coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en 2018.

Finalmente, se supo que Bossard también era creador de contenido y en su cuenta de Instagram, donde tenía más de 2.300 seguidores, solía compartir contenido sobre motocicletas.

"Lamento profundamente el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19. En los hechos, uno de los ladrones fue abatido y el otro capturado. Casos como este no pueden seguir ocurriendo en Bogotá. Le he pedido a Seguridad Bogotá y a la Policía Bogotá que avancemos más en la prevención del delito, pues no podemos seguir reaccionando", dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.