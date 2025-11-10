NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Copa Mundial del Fútbol

La Vinotinto logra clasificarse para fase de eliminación directa en el Mundial en instancia en la que podría enfrentar a Colombia

noviembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia y de Venezuela - Foto AFP
Selección Colombia y de Venezuela - Foto AFP
El equipo de Oswaldo Vizcarrondo amplió este lunes sus probabilidades de conseguir una importante hazaña para el país.

La selección venezolana de fútbol se clasificó este lunes a una importante fase de eliminación directa por el Mundial a la que podría enfrentarse en un duelo definitivo contra Colombia.

Aunque La Vinotinto atraviesa un momento complejo luego de haber recibido varias críticas por parte de los aficionados tras haber perdido el cupo al repechaje mundialista, los hinchas recibieron este lunes una buena noticia que acerca al país a un importante título.

o

La clasificación se logró de la mano de Oswaldo Vizcarrondo, que fue recientemente designado por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) como entrenador interino de la selección absoluta, mientras dirige la Sub-17 en el Mundial de Catar.

Fue precisamente el desempeño en ese certamen que permitió que el combinado venezolano avanzara a los dieciseisavos de final, una fase de eliminación directa en la que podría llegar a enfrentarse a la selección Colombia, que también logró su clasificación este lunes.

El equipo de Vizcarrondo derrotó a Haití 4 a 2 en el último partido de la fase de grupos de la competencia, una victoria que le clasificó inmediatamente a la próxima instancia en la que, hasta el momento y según el desarrollo del torneo, se medirá contra la selección de Túnez, un rival que podría variar según cómo se definan las posiciones de los demás grupos.

o

El juvenil Diego Claut fue el encargado de abrir el marcador con una anotación tempranera a los 6 minutos de juego, antes de que, sobre los 14', John Mancilla consiguiera ampliar la diferencia a 2 goles.

Sobre el final del primer tiempo, sin embargo, el seleccionado haitiano consiguió el descuento gracias a un tanto de Da-Benz Jacquet, con el que los equipos se fueron al descanso.

El partido fue empatado por Haití al minuto 72. Woodson Felix parecía dejar todo en tablas para el agónico cierre del encuentro, pero David García, ocho minutos después y cuando faltaban 10 para el final, les devolvió la ventaja a los 'chamos'.

Ya sobre el final, a los tres minutos de la reposición, el mismo García fue el encargado de asegurar la que constituye la segunda clasificación Vinotinto a una fase final en un Mundial Sub-17.

Colombia, por su parte, derrotó también el lunes a Corea del Norte y enfrentará en dieciseisavos, también parcialmente, a la selección de Bélgica, clasificada segunda del grupo D.

En el partido del lunes Miguel Solarte anotó el primer tanto para los cafeteros cuando transcurrían 24 minutos de la primera etapa del choque.

Rápidamente, a los 32', Santiago Londoño le dio el 2 a 0 definitivo a La Tricolor, que mantuvo su ventaja hasta el pitazo final y se instaló en la siguiente ronda.

o

Durante el desarrollo de la fase final, en la que los seleccionados no pueden perder ningún partido si quieren mantenerse en la carrera por el título Mundial, La Vinotinto podría llegar a enfrentar a Colombia si ambas avanzan lo suficiente para un duelo en el que alguna de las dos tendría que quedar eliminada de la competencia, mientras que la otra mantendría firme su carrera por el anhelado título.

