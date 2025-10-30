“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense
Un informe recientemente publicado por la ONU detalla una represión sistemática, que incluye ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para hablar sobre este tema, Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político y excandidato presidencial de Nicaragua, conversó con el programa La Tarde de NTN24.
El excandidato presidencial nicaragüense aseguró: “este informe no es poca cosa, es un acto inédito de que un grupo de expertos de derechos humanos llega a la Asamblea General”.
Por lo que considera que “esto significa que el sistema de Naciones Unidas ha recibido de manera elevado este informe”.
“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”, puntualizó.