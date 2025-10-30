NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, conversó sobre un reciente informe de la ONU de derechos humanos en Nicaragua.

Un informe recientemente publicado por la ONU detalla una represión sistemática, que incluye ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para hablar sobre este tema, Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político y excandidato presidencial de Nicaragua, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El excandidato presidencial nicaragüense aseguró: “este informe no es poca cosa, es un acto inédito de que un grupo de expertos de derechos humanos llega a la Asamblea General”.

o

Por lo que considera que “esto significa que el sistema de Naciones Unidas ha recibido de manera elevado este informe”.

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”, puntualizó.

Temas relacionados:

Nicaragua

Violación de derechos humanos en Nicaragua

Régimen de Daniel Ortega

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Esto reabre el debate de la carrera armamentista”: experto sobre la reanudación de las pruebas nucleares de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Xi Jinping, presidente de China / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
China

China reacciona a amenaza de arancel del 100% anunciado por Trump: "Es el típico ejemplo de doble moral"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Donald Trump

Presidente Trump compara facciones rivales de Hamás con Pandillas de Venezuela y dice que "no le molesta" que las eliminen

Claudia Sheinbaum - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"No estamos de acuerdo": presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dina Boluarte, presidenta de Perú (EFE)
Dina Boluarte

Congreso de Perú aprueba juicio político de destitución de la presidenta Dina Boluarte

Xi Jinping, presidente de China / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
China

China reacciona a amenaza de arancel del 100% anunciado por Trump: "Es el típico ejemplo de doble moral"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Donald Trump

Presidente Trump compara facciones rivales de Hamás con Pandillas de Venezuela y dice que "no le molesta" que las eliminen

Claudia Sheinbaum - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"No estamos de acuerdo": presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas

Vinicius | Foto: EFE
Vinicius Jr.

La casa de Vinícius Jr. en España se incendió por posible “fallo eléctrico”

María Fernanda Cabal y Gustavo Petro - Fotos: AFP
Petro en Lista Clinton

"Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el gobierno de los EE.UU.": el pronunciamiento de María Fernanda Cabal luego de que Petro fuera incluido en la lista Clinton

Foto de referencia (Canva)
Cisjordania

“Por culpa de Maduro estamos aquí”: venezolano atrapado en Cisjordania en medio del conflicto en Gaza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda