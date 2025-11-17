Figura de la selección Colombia será baja ante Australia por temas familiares

A tan solo horas de que dispute su último partido del año, la selección Colombia tendrá una importante baja ante Australia.

Según comunicó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) el lateral derecho Daniel Muñoz no estará para enfrentar a Australia en el partido amistoso de este martes.

La federación informó que: “La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”.

Muñoz abandonó la convocatoria sin ver minutos con la selección ante Nueva Zelanda, culminando de esa manera su año con la ‘Tricolor’.

El jugador del Crystal Palace es una de las fichas fundamentales dentro del sistema del argentino Néstor Lorenzo.

Daniel se ha consolidado como titular en el seleccionado colombiano y también en el conjunto inglés en donde destaca bastante.

Tanto que se dice que algunos grandes de Europa como el Barcelona y el PSG estarían detrás del lateral derecho colombiano.

Ahora la subcampeona de América deberá enfrentar a Australia este martes 18 de noviembre sin una de sus máximas figuras.

El partido amistoso, parte del camino preparatoria de los cafeteros, se jugará en el Estadio Citi Field, ubicado en Queens, Nueva York.