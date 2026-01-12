NTN24
Lunes, 12 de enero de 2026
Simeone

El 'Cholo' Simeone fue contundente al hablar del enfrentamiento que sostuvo con Vinicius Jr. en la semifinal de la Supercopa de España

enero 12, 2026
Por: Diana Pérez
Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Hace unos días el entrenador del Atlético de Madrid, Diego 'Cholo' Simeone y el futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr., protagonizaron un fuerte altercado en el derbi madrileño en la semifinal de la Supercopa de España.

Durante el enfrentamiento, cuando el brasileño fue sustituido en el minuto 80 por Arda Güler, las cámaras lograron captar el intercambio verbal que tuvieron.

En el video, que se volvió viral en redes, se escucha que Simeone le dice a Vinicius, en un tono agresivo y claramente alterado: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo".

La situación escaló más cuando, durante el cambio, se escucharon silbidos, a lo cual el Cholo le dijo Vinicius: "Escucha, yo no digo nada".

Días después del incidente por el que ha sido fuertemente criticado, Simeone salió a pedir disculpas tanto a Vinicius y al presidente del club, Florentino Pérez.

En la rueda de prensa previa al partido de octavos de la Copa del Rey, el argentino reconoció su responsabilidad en el intercambio verbal.

Simeone puntualizó: "Me gustaría pedirle disculpa al señor Florentino, y al señor Vinicius, por el episodio que vieron. Obviamente, no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y aceptó que no estuve bien".

"El Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores y con un entrenador que tiene las ideas clarísimas. Va deteás de una idea de juego y el resultado es claro en los trofeos que están ganando", aseguró.

 

El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

