El 'Cholo' Simeone fue contundente al hablar del enfrentamiento que sostuvo con Vinicius Jr. en la semifinal de la Supercopa de España

Hace unos días el entrenador del Atlético de Madrid, Diego 'Cholo' Simeone y el futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr., protagonizaron un fuerte altercado en el derbi madrileño en la semifinal de la Supercopa de España.

Durante el enfrentamiento, cuando el brasileño fue sustituido en el minuto 80 por Arda Güler, las cámaras lograron captar el intercambio verbal que tuvieron.

En el video, que se volvió viral en redes, se escucha que Simeone le dice a Vinicius, en un tono agresivo y claramente alterado: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo".

La situación escaló más cuando, durante el cambio, se escucharon silbidos, a lo cual el Cholo le dijo Vinicius: "Escucha, yo no digo nada".

Días después del incidente por el que ha sido fuertemente criticado, Simeone salió a pedir disculpas tanto a Vinicius y al presidente del club, Florentino Pérez.

En la rueda de prensa previa al partido de octavos de la Copa del Rey, el argentino reconoció su responsabilidad en el intercambio verbal.

Simeone puntualizó: "Me gustaría pedirle disculpa al señor Florentino, y al señor Vinicius, por el episodio que vieron. Obviamente, no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y aceptó que no estuve bien".

El entrenador de los colchoneros también se refirió al triunfo del fin de semana del Barcelona en la final de la Supercopa de España.

"El Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores y con un entrenador que tiene las ideas clarísimas. Va deteás de una idea de juego y el resultado es claro en los trofeos que están ganando", aseguró.