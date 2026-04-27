"No puede ser que haya sido juzgado por delitos militares": Anabel Alayeto sobre dura condena que enfrenta su hermano y preso político, Jorge Alayeto, en Venezuela

Anabel Alayeto, hermana del preso político Jorge Alayeto Bigott, se refirió en NTN24 a la dura situación que vive su familiar tras su detención y la condena que recibió por parte de la dictadura chavista en Venezuela.

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Alayeto Bigott, de 53 años, es uno de los tantos presos políticos que sufre en carne propia los horrores de la dictadura venezolana. Y es que, según la ONG Provea, hay más de 600 prisioneros políticos, entre ellos 80 adultos mayores y 60 enfermos graves sin atención médica.

El ciudadano hispano-venezolano es padre de cinco hijos y fue detenido desde agosto de 2017. Además, condenado a 30 años de prisión por supuestamente grabar un video durante los sucesos del Fuerte Paramacay.

"Jorge sufre de unos cólicos nefríticos terribles. En una oportunidad hace dos años, estuvo internado dos meses en un hospital en Caracas porque estaba sumamente grave", aseguró.

Su caso ha llamado la atención debido a que, siendo civil, fue procesado por la justicia militar y condenado por cuatro delitos militares.

"Entonces no puede ser que haya sido juzgado por delitos militares, siendo civil y además a una pena de 30 años, por cuanto dice la misma sentencia que emite el juez Luis Ovalle, que fue porque él grabó un video y no dio parte a las autoridades", detalló.

Además, argumentó que "no hay ningún elemento de convicción que demuestre" los cargos por los que se le acusa.

"No demuestran cómo lo grabó, de qué teléfono lo grabó, de qué o con qué sistema pudo haber grabado ese video. Además, lo están juzgando por traición a la patria, por rebelión militar (...) Él no es militar y ese delito de rebelión militar ni siquiera tiene una pena en cuanto a civiles. Entonces es un delito imperfecto. Después lo acusan de ataque al centinela", señaló.