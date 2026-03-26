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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Oro venezolano

"No se había producido ningún envió de metales preciosos entre Venezuela y EE. UU. en más de 20 años": secretario del Interior revela monto de reciente transacción entre ambos países

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Doug Burgum | Foto embajada de EE.UU. en Venezuela
Doug Burgum | Foto embajada de EE.UU. en Venezuela
Doug Burgum calificó la industria minera de Venezuela como “colapsada” y reducida a mineras artesanales “controladas por pandillas”.

Durante el foro energético CERAWeek, en Texas, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se refirió a su reciente visita a Venezuela junto a ejecutivos petroleros, donde aseguró haber regresado con oro físico valorado en 100 millones de dólares.

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“No se había producido ningún envió de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, comentó Burgum a los ejecutivos en la conferencia. De ese modo, el funcionario afirmó que esos fondos serán destinados a inversiones industriales.

El secretario del Interior estuvo el 3 de marzo en Caracas y aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En ese contexto, Burgum calificó la industria minera de Venezuela como “colapsada” y reducida a mineras artesanales “controladas por pandillas”, pero sostuvo que encontró compromiso para generar condiciones para negocios bilaterales.

Cabe resaltar que, el pasado martes, la líder democrática y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, intervino en el CERAweek, donde ofreció a los principales ejecutivos petroleros de Estados Unidos un plan energético que minimice al máximo la intervención estatal para asegurar las inversiones en el país.

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En esa misma línea, la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, sostuvo esta semana en Caracas una reunión con una delegación de inversionistas y empresas de Estados Unidos interesadas en examinar oportunidad en Venezuela.

“El sector privado de Estados Unidos desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y prospera”, afirmó Dogu posterior a la reunión, sin especificar las empresas participantes.

Finalmente, una delegación de diplomáticos del régimen de Venezuela viajará a Washington esta semana para iniciar el proceso de normalización de las relaciones bilaterales con Estados suspendidas desde 2019, de acuerdo con la agencia EFE.

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