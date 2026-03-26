"Al final, todos los dictadores terminan rindiendo cuentas": María Elvira Salazar sobre segunda audiencia de Maduro en Estados Unidos

Tras ser capturado a comienzos de enero en una operación militar en Caracas, el dictador venezolano Nicolás Maduro comparece este jueves 26 de marzo ante la justicia de Estados Unidos para su segunda audiencia.

Su comparecencia ante una corte federal ha generado gran expectativa y opiniones entre actores políticos en territorio estadounidense, una de ellas la representante republicana María Elvira Salazar.

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En un mensaje en sus redes sociales, Salazar catalogó a Maduro como "el dictador que mantuvo a Venezuela como rehén mediante el poder y el narcotráfico".

"Nicolás Maduro, el dictador que mantuvo a Venezuela como rehén mediante el poder y el narcotráfico, ahora enfrenta la justicia en Estados Unidos. Llevó a una nación a la miseria, silenció a su pueblo y obligó a millones al exilio, y ahora debe rendir cuentas por ello", escribió.

Y concluyó su mensaje diciendo: "Al final, todo dictador rinde cuentas, en esta tierra o ante Dios".

Junto a su esposa, Cilia Flores, Maduro fue trasladado al tribunal desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de alta seguridad en Nueva York.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, se encuentran en territorio norteamericano desde hace casi tres meses.

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Tras ser capturados el 3 de enero y llevados a Nueva York, ambos acudieron a una primera audiencia el 5 de enero. En ese entonces, el dictador venezolano se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra.

Además de los cargos de conspiración por "narcoterrorismo", Maduro también enfrenta acusaciones de conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.