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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Presión sobre régimen de Cuba

Trump responde si llegada de portaviones al Caribe tiene que ver con decisión que vaya a tomar sobre Cuba

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump argumentó que durante 50 o 60 años otros presidentes de Estados Unidos “solo miraron” la situación de la isla bajo la dictadura castrista sin tomar acción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves 21 de mayo a la situación de Cuba y aseguró que “es un país fallido” y que “todo el mundo lo sabe”.

El mandatario norteamericano fue cuestionado si la llegada de un portaviones estadounidense Nimitz al Caribe buscaba intimidar al régimen cubano.

“No, para nada. Cuba es un país fallido. Todo el mundo lo sabe. No tienen electricidad, no tienen dinero, no tienen prácticamente nada, no tienen comida. Y vamos a ayudarlos porque, ante todo, quiero ayudarlos”, comentó.

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Y añadió: “No quiero hacerlo por razones humanitarias, pero tenemos a la población cubanoamericana, gran parte de ella viviendo en Miami y Florida. Es un grupo de gente estupenda, gente increíble, trabajadora, son grandes estadounidenses. Ellos querían que esto sucediera. Quieren volver a su país. Quieren ayudar a su país. Espero que se queden aquí, pero quieren volver. Quieren invertir en su país y, ya saben, ver si pueden revitalizarlo”.

Trump argumentó que durante 50 o 60 años otros presidentes de Estados Unidos “solo miraron” la situación de la isla bajo la dictadura castrista sin tomar acción.

“Otros presidentes han considerado esto durante 50 o 60 años, intentando hacer algo al respecto, y parece que seré yo quien lo haga, así que con gusto lo haré. Queremos abrir las puertas a los cubanoamericanos para que puedan regresar y ayudar”, sentenció.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos se conocen un día después de que la justicia de su país acusó formalmente al dictador cubano Raúl Castro.

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Los cargos penales contra Castro, de 94 años, están relacionados con su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

Además de Castro, otras cinco personas figuran también como acusadas en dicha causa judicial que intensifica la campaña de máxima presión del presidente Trump contra el régimen comunista de La Habana.

Este mismo jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que su país recibió de Cuba un acuerdo para la distribución de la ayuda humanitaria sobre la que aclaró que no pasará por las manos de personas vinculadas al régimen instalado en el poder.

Se trata de una ayuda humanitaria por un valor de 100 millones de dólares que la administración Trump busca hacer llegar a la isla.

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