Joven promesa del fútbol de selección llamada a dar el batacazo se perderá la Copa del Mundo por decisión de su padre

La Federación Tunecina de Fútbol (FTF) dio a conocer la lista oficial de convocados por el técnico Sabri Lamouchi para la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos, en la que se medirá ante sus similares de Países Bajos, Japón y Suecia, por el Grupo F de la fase inicial del certamen mundialista.

En medio del anuncio de Lamouchi, sorprendió que el entrenador no incluyera dentro del listado a la joven promesa del combinado de Túnez, Louey Ben Farhat, quien había debutado durante la fecha FIFA del mes de marzo y quien estaba llamado a ser una de las promesas de las ‘Águilas de Cartago’ en el Mundial.

Tras entregar la lista, el entrenador del seleccionado tunecino atendió a la prensa, a la cual dio a conocer el motivo por el cual no convocó al joven delantero para la Copa del Mundo.

De acuerdo con lo indicado por el técnico Sabri Lamouchi, antes de entregar la lista oficial de 26 futbolistas que irán al Mundial, recibió una llamada del progenitor del atacante, el cual le manifestó que aún no era momento para que el futbolista afrontara este reto.

“Recibí una llamada del padre esta mañana y me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial”, señaló.

A pesar de eso, insistió y llamó al jugador para conocer directamente la decisión, pero Louey Ben Farhat no respondi. “Poco después llamé a Louey y no contestó. Es una falta de respeto”.

Frente a esta situación, se especula desde Alemania que el entorno del joven delantero tendría miedo de que este no tuviera el desempeño ideal en el Mundial y esto pueda tener repercusión en su futuro deportivo. Esto teniendo en cuenta que su destacada actuación con el Karlsruher lo tendría en el radar de grandes equipos como el Bayern Múnich.

Cabe destacar que Louey Ben Farhat es nacido en Alemania, pero cuenta con doble nacionalidad, germano-tunecina, lo cual le permitió en el pasado mes de marzo ser llamado y debutar con la selección de Túnez.