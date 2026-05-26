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Martes, 26 de mayo de 2026
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Medio Oriente

Ante ataque de EE. UU., el régimen de Irán advirtió que "no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse"

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
La Guardia Revolucionaria del régimen aseguró que disparó contra un avión de EE. UU. que intentó entrar en su espacio aéreo.

Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Régimen de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego durante las últimas 48 horas en la provincia de Hormozgan, aunque no especificó hechos.

"El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego (...) ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan", afirmó la Cancillería en un comunicado.

Las acusaciones se conocen un día después de que el Comando Central de EE. UU. informó que atacó instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas en el Golfo.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria del régimen aseguró que disparó contra un avión de EE. UU. que intentó entrar en su espacio aéreo.

Ante los recientes hechos, el régimen iraní advirtió que "no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse", sin dar más detalles.

Todo ocurre en momentos en los que una delegación del régimen islamista de alto nivel está en Catar para conversaciones diplomáticas, en el marco de los esfuerzos para poner fin al conflicto desatado Washington desde finales de febrero.

El 28 de ese mes, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán, que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, desencadenaron un conflicto en Medio Oriente.

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