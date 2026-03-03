Departamento de Justicia de EE. UU. estaría preparando una acusación penal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

De acuerdo con información de última hora difundida por la agencia Reuters, el Departamento de Justicia de EE. UU. estaría preparando una acusación penal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero.

Según el mencionado espacio periodístico, un informe revela que “la administración Trump podría estar utilizando esta última acusación penal contra Rodríguez como palanca para impulsar su agenda en Venezuela”.

Recordemos que tras la captura del tirano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero del año en curso, Rodríguez asumió como jefe encargada del régimen del país caribeño.

La relación entre Trump y el régimen había evolucionado de una amenaza inicial a una fase de “cooperación pragmática” bajo fuerte supervisión norteamericana.

En esa línea, la presión inicial tras la captura de Maduro en la 'Operación Determinación Absoluta' dio paso a una serie de exigencias y concesiones.

Más allá de las conversaciones, Trump sostiene que Rodríguez pagaría un "precio más alto que Maduro" si no coopera con la transición exigida por Washington.

Frente a este panorama, de momento, Delcy Rodríguez ha mantenido una dualidad en su narrativa.

Por un lado, afirma delante de sus colaboradores que ante todo “prima la soberanía nacional” y que espera el retorno de Maduro a Venezuela.

Por otro lado, proyecta una imagen de apertura, insistiendo en que el diálogo político y diplomático con Estados Unidos es el camino para resolver la "contradicción histórica" entre ambas naciones.