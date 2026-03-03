NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Martes, 03 de marzo de 2026
Dictadura en Venezuela

Departamento de Justicia de EE. UU. estaría preparando una acusación penal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

marzo 3, 2026
Por: Nucho Martínez
Programa: El Informativo
De acuerdo con el mencionado espacio periodístico, "la administración Trump podría estar utilizando esta medida contra Rodríguez como palanca para impulsar su agenda en Venezuela".

De acuerdo con información de última hora difundida por la agencia Reuters, el Departamento de Justicia de EE. UU. estaría preparando una acusación penal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero.

o

Según el mencionado espacio periodístico, un informe revela que “la administración Trump podría estar utilizando esta última acusación penal contra Rodríguez como palanca para impulsar su agenda en Venezuela”.

Recordemos que tras la captura del tirano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero del año en curso, Rodríguez asumió como jefe encargada del régimen del país caribeño.

La relación entre Trump y el régimen había evolucionado de una amenaza inicial a una fase de “cooperación pragmática” bajo fuerte supervisión norteamericana.

o

En esa línea, la presión inicial tras la captura de Maduro en la 'Operación Determinación Absoluta' dio paso a una serie de exigencias y concesiones.

Más allá de las conversaciones, Trump sostiene que Rodríguez pagaría un "precio más alto que Maduro" si no coopera con la transición exigida por Washington.

Frente a este panorama, de momento, Delcy Rodríguez ha mantenido una dualidad en su narrativa.

o

Por un lado, afirma delante de sus colaboradores que ante todo “prima la soberanía nacional” y que espera el retorno de Maduro a Venezuela.

Por otro lado, proyecta una imagen de apertura, insistiendo en que el diálogo político y diplomático con Estados Unidos es el camino para resolver la "contradicción histórica" entre ambas naciones.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez

Régimen

Departamento de Estado de Estados Unidos

Acusación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quita a Delcy su jugada más cómoda": Antonio De La Cruz habla de regreso de María Corina Machado a Venezuela y de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Irán estaba aprovechando los mecanismos diplomáticos para ganar tiempo y para llegar a su programa nuclear": Amital Perry, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Irán

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump amenaza con suspender las relaciones comerciales con España tras negativa del país europeo sobre uso de bases militares en medio del conflicto con Irán

Donald Trump y Pedro Sánchez (EFE)
Gobierno de España

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Hugo Chávez y el ayatolá Alí Jamenei | Foto: EFE
Alí Jamenei

"Ellos están por la labor de la expansión de esa ideología en América Latina y la puerta de entrada fue Chávez y luego Maduro en Venezuela": exembajador de Israel en Ecuador sobre los efectos del régimen iraní en Latinoamérica

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren negociar. ¡Demasiado tarde!": Trump se muestra firme en su intención de "aplastar" al régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, camina hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington-Foto: EFE
Donald Trump

Trump se pronuncia en medio de visita de su secretario de Energía a Venezuela y aclara rol de Harry Sargeant III: "No tiene autoridad para actuar en nombre de EE. UU."

Edmundo González Urrutia - Foto: EFE
Presos políticos

"Acompaño a cada familia que hoy exige justicia": Edmundo González a quienes se encuentran en huelga de hambre y exigen la liberación de sus seres queridos en Zona 7

Sergei Lavrov y Bruno Rodríguez | Foto AFP
Régimen cubano

Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia arremetió contra EE. UU. por la presión sobre Cuba: “que se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, camina hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington-Foto: EFE
Donald Trump

Trump se pronuncia en medio de visita de su secretario de Energía a Venezuela y aclara rol de Harry Sargeant III: "No tiene autoridad para actuar en nombre de EE. UU."

Edmundo González Urrutia - Foto: EFE
Presos políticos

"Acompaño a cada familia que hoy exige justicia": Edmundo González a quienes se encuentran en huelga de hambre y exigen la liberación de sus seres queridos en Zona 7

Franco Mastantuono discutiendo con el árbitro | Foto: EFE
Futbolistas

Revelan las palabras que le dijo el argentino Franco Mastantuono al árbitro que ocasionó su expulsión en la caída del Real Madrid ante el Getafe

Sergei Lavrov y Bruno Rodríguez | Foto AFP
Régimen cubano

Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia arremetió contra EE. UU. por la presión sobre Cuba: “que se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad"

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

Jefa de la diplomacia de la Unión Europea se pronunció sobre levantar sanciones a la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez

Presos políticos en Venezuela

Embajada de Colombia visitó el Rodeo I para conocer la situación de sus coterráneos en el penal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre