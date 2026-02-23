NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Messi

Con un Suárez intentando detenerlo: así fue el fuerte enojo de Messi en la derrota 3-0 del Inter Miami por el que fue investigado por la MLS

febrero 23, 2026
Por: Diana Pérez
Lionel Messi | Foto: AFP
Lionel Messi | Foto: AFP
Tras el incidente, la Major League Soccer (MLS) informó que inició una investigación contra el artillero.

Como pocas veces se ha visto, así se podría describir el episodio que protagonizó el astro argentino Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami ante Los Angeles FC en el que intentó ingresar al vestuario de los árbitros visiblemente molesto.

Tras la caída de las Garzas 3-0, el delantero argentino no dudó en manifestar su evidente molestia ante ciertas decisiones arbitrales que existieron durante el encuentro que disputaron en el histórico Memorial Coliseum.

En redes se ha hecho viral un video que muestran las cámaras del estadio en donde se ve a la 'Pulga' muy enfadado tras el pitazo final y siguiendo a los jueces hasta los vestuarios.

Claramente furioso, Messi intentó ingresar en los vestuarios de los árbitros, una zona prohibida para todo el mundo. De inmediato, su amigo y compañero de equipo Luis Suárez lo frenó agarrándolo del brazo para que no fuera detrás de los jueces.

Pero Messi insistió en ingresar e intentó zafarse del agarre del uruguayo, al punto que Suárez lo confrontó para que se devolviera. Segundos después se ve que Messi junto con Suárez se devuelven y salen por el túnel.

o

Tras el incidente, la Major League Soccer (MLS) informó que inició una investigación contra el artillero.

La periodista Michelle Kaufman del medio Miami Herald aseguró que "la MLS vio el video de Messi siguiendo a los árbitros después del partido y lo investigó". Pero el director de comunicaciones de la Organización de Árbitros Profesionales, Chris Rivett detalló que el astro argentino no entró al vestuario de los árbitros.

Kaufman reportó que Rivett declaró que "tras hablar con los árbitros, podemos confirmar que no entró en las instalaciones".

Según la periodista el lugar al que se ve ingresando a Messi no es al vestuario ni mucho menos a una zona restringida. "Messi nunca entró al vestuario de los árbitros, que estaba subiendo unas escaleras y tenía su propio conjunto de puertas y señalización que restringía la entrada", expresó.

