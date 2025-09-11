NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Actor

"Nos vemos cuando sea para siempre": La conmovedora carta de la hija del primer actor Eduardo Serrano para anunciar su muerte

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Los mensajes de la comunidad de la televisión venezolana cundieron de inmediato al confirmarse la noticia.

El primer actor de la televisión de oro venezolana, Eduardo Serrano, murió en Estados Unidos a los 82 años.

La información fue confirmada por su hija Magaly Serrano la mañana de este jueves con un emotivo escrito.

o

"Papito buscas al chichi en la práctica?"
-"Si mi vida!"
"Papito será que pintamos esta chimenea de blanco?
-"Claro mi vida!
"Papito nos vamos a DC, estas feliz?"
-"Claro que si mi vida"
Este no es un adiós amor de mi vida...
Este es un "nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo mas bello que tiene la hija, mi amor"
Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida:
Fuiste el mejor hijo y hermano: Obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel.
Pudiste vivir te lo que amabas hacer y eso si que es una bendición, y no sólo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda, y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario.
Fuiste el MEJOR PADRE QUE PUEDA EXISTIR, para TODOS tus hijos, TODOS y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos dias, tu confianza, tu AMOR.
ERES MI MEJOR AMIGO, CONTIGO TENGO MIS MEJORES RECUERDOS.
Eres el mejor amigo de tu nieto, tu pelotudo, con quien tienes la relación más hermosa y divertida que haya existido. Tu nieto te ama con el alma.
La vida encima me bendijo con tenerte viviendo a mi lado de adulta 9 años más, y ahora ser complices en nuestra adultez.
Gracias por cada Navidad que montaste a mi lado con el mismo entusiasmo y felicidad que la mía, cada cuadrito que con tanto amor pusiste en nuestro hogar, por cada comida juntos y nuestras eternas conversaciones, por tus llamadas de buenos dias a llenarme de entusiasmo, por tu compañía en momentos duros sin necesidad que te lo pidiera, por tu amor por Paco y Manolo, por tu risa inigualable, por cada cuadro de esta y todas nuestras casa, por la vida a tu lado.
Te voy a extrañar... Dios solo sabe cuánto!!!
Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros.
Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato.
Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura.
Mi luz, mi vida, mi todo!
Con todo mi amor
Tu zancudo estúpida

Eduardo Serrano participó en innumerables telenovelas, películas y obras de teatro, entre ellas:

La Suerte de Loli - Alonso Castro
Decisiones: unos ganan otros pierden (2020)
La fan (2017) - Pascual Blanco
Tómame o déjame (2015) - Andrés
Escándalos (2015) - Bernardo Clemente Anzola / Enzo Pelegrino / Detective Jorge Ribbo
Voltea pa' que te enamores (2015) - Jose Salas
Demente criminal (2014) - Andrew Yépez
Los secretos de Lucía (2013) - Ignacio Cabello
El rostro de la venganza (2012) - Juan Mercader
Natalia del Mar (2011) - Valerio Moncada
La mujer perfecta (2010–2011) - Guillermo Toro
Si me miran tus ojos (2009) - Ernesto Salaverry
Dame chocolate (2007) - Lorenzo Flores
El desprecio (2006) - Israel Santamaría
Decisiones (2005)
El cuerpo del deseo (2005) - Felipe Madero
¡Anita, no te rajes! (2004) - Emiliano Contreras
Juana, la virgen (2002) - Rogelio Vivas
Viva la Pepa (2000-2001) - Ulises Graziani
Soledad (2001) - Gonzalo
Muñeca de trapo (2000) - Eugenio Arteaga
Mujercitas (1999) - Cristóbal Zubillán
Cambio de piel (1997-1998) - José Ignacio Quintana
La Inolvidable (1996) - Maximiliano Montero
Volver a vivir (1996) - Bruno Santander
Piel (1992) - Max
Emperatriz (1990) - Leonidas León
La sombra de Piera (1989) - Sebastián
Amor de Abril (1988) - Eduardo Duarte
Rosa María: El ángel del barrio (1986)
El sol sale para todos (1986) - Santiago Falcón
Las amazonas (1985) - Rodrigo Ignacio Izaguirre Campos
Orquídea: Eternamente tuya (1984) - Alejandro
Julia (1984) - Eduardo Uzcátegui
La venganza (1983) - Miguel Antonio Araujo
Querida mamá (1982) - Arturo Ruíz Terán
La heredera (1982) - Alfredo Méndez
Andreína (1981) - Carlos Eduardo
Sorángel (1981) - Luis Enrique Cortez
El despertar (1980) - David Rivas Palacios
Emilia (1979) - Alejandro Aguirre
Tres mujeres (1978) - Alberto Marcano
Laura y Virginia (1977) - Fernando Lujan Quiroga
La Zulianita (1976) - Hernán Anselmi
Daniela (1976) - Gustavo
Expediente para un amor (1976)
Cumbres borrascosas (1976) - Edgardo Linton
Mamá (1974)
Isla de brujas (1974) - Emilio
María Soledad
La Guaricha
Mily (1973) - Diego
Simplemente María - Maestro Esteban
Estación central (1972)
Mariana Montiel (1967)
La tirana (1965)
La criada malcriada (1965)

 

