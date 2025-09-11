"Nos vemos cuando sea para siempre": La conmovedora carta de la hija del primer actor Eduardo Serrano para anunciar su muerte

El primer actor de la televisión de oro venezolana, Eduardo Serrano, murió en Estados Unidos a los 82 años.

La información fue confirmada por su hija Magaly Serrano la mañana de este jueves con un emotivo escrito.

"Papito buscas al chichi en la práctica?"

-"Si mi vida!"

"Papito será que pintamos esta chimenea de blanco?

-"Claro mi vida!

"Papito nos vamos a DC, estas feliz?"

-"Claro que si mi vida"

Este no es un adiós amor de mi vida...

Este es un "nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo mas bello que tiene la hija, mi amor"

Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida:

Fuiste el mejor hijo y hermano: Obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel.

Pudiste vivir te lo que amabas hacer y eso si que es una bendición, y no sólo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda, y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario.

Fuiste el MEJOR PADRE QUE PUEDA EXISTIR, para TODOS tus hijos, TODOS y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos dias, tu confianza, tu AMOR.

ERES MI MEJOR AMIGO, CONTIGO TENGO MIS MEJORES RECUERDOS.

Eres el mejor amigo de tu nieto, tu pelotudo, con quien tienes la relación más hermosa y divertida que haya existido. Tu nieto te ama con el alma.

La vida encima me bendijo con tenerte viviendo a mi lado de adulta 9 años más, y ahora ser complices en nuestra adultez.

Gracias por cada Navidad que montaste a mi lado con el mismo entusiasmo y felicidad que la mía, cada cuadrito que con tanto amor pusiste en nuestro hogar, por cada comida juntos y nuestras eternas conversaciones, por tus llamadas de buenos dias a llenarme de entusiasmo, por tu compañía en momentos duros sin necesidad que te lo pidiera, por tu amor por Paco y Manolo, por tu risa inigualable, por cada cuadro de esta y todas nuestras casa, por la vida a tu lado.

Te voy a extrañar... Dios solo sabe cuánto!!!

Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros.

Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato.

Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura.

Mi luz, mi vida, mi todo!

Con todo mi amor

Tu zancudo estúpida

Eduardo Serrano participó en innumerables telenovelas, películas y obras de teatro, entre ellas:

La Suerte de Loli - Alonso Castro

Decisiones: unos ganan otros pierden (2020)

La fan (2017) - Pascual Blanco

Tómame o déjame (2015) - Andrés

Escándalos (2015) - Bernardo Clemente Anzola / Enzo Pelegrino / Detective Jorge Ribbo

Voltea pa' que te enamores (2015) - Jose Salas

Demente criminal (2014) - Andrew Yépez

Los secretos de Lucía (2013) - Ignacio Cabello

El rostro de la venganza (2012) - Juan Mercader

Natalia del Mar (2011) - Valerio Moncada

La mujer perfecta (2010–2011) - Guillermo Toro

Si me miran tus ojos (2009) - Ernesto Salaverry

Dame chocolate (2007) - Lorenzo Flores

El desprecio (2006) - Israel Santamaría

Decisiones (2005)

El cuerpo del deseo (2005) - Felipe Madero

¡Anita, no te rajes! (2004) - Emiliano Contreras

Juana, la virgen (2002) - Rogelio Vivas

Viva la Pepa (2000-2001) - Ulises Graziani

Soledad (2001) - Gonzalo

Muñeca de trapo (2000) - Eugenio Arteaga

Mujercitas (1999) - Cristóbal Zubillán

Cambio de piel (1997-1998) - José Ignacio Quintana

La Inolvidable (1996) - Maximiliano Montero

Volver a vivir (1996) - Bruno Santander

Piel (1992) - Max

Emperatriz (1990) - Leonidas León

La sombra de Piera (1989) - Sebastián

Amor de Abril (1988) - Eduardo Duarte

Rosa María: El ángel del barrio (1986)

El sol sale para todos (1986) - Santiago Falcón

Las amazonas (1985) - Rodrigo Ignacio Izaguirre Campos

Orquídea: Eternamente tuya (1984) - Alejandro

Julia (1984) - Eduardo Uzcátegui

La venganza (1983) - Miguel Antonio Araujo

Querida mamá (1982) - Arturo Ruíz Terán

La heredera (1982) - Alfredo Méndez

Andreína (1981) - Carlos Eduardo

Sorángel (1981) - Luis Enrique Cortez

El despertar (1980) - David Rivas Palacios

Emilia (1979) - Alejandro Aguirre

Tres mujeres (1978) - Alberto Marcano

Laura y Virginia (1977) - Fernando Lujan Quiroga

La Zulianita (1976) - Hernán Anselmi

Daniela (1976) - Gustavo

Expediente para un amor (1976)

Cumbres borrascosas (1976) - Edgardo Linton

Mamá (1974)

Isla de brujas (1974) - Emilio

María Soledad

La Guaricha

Mily (1973) - Diego

Simplemente María - Maestro Esteban

Estación central (1972)

Mariana Montiel (1967)

La tirana (1965)

La criada malcriada (1965)