Jueves, 04 de septiembre de 2025
Murió a los 91 años el icónico diseñador de moda italiano Giorgio Armani

septiembre 4, 2025
Por: Saúl Montes
Giorgio Armani - EFE
Giorgio Armani - EFE
El Grupo Armani confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en Instagram.

El icónico diseñador de moda italiano Giorgio Armani murió este jueves 4 de septiembre a la edad de 91 años. La noticia fue confirmada por el Grupo Armani a través de sus redes sociales en el que aseguró que "falleció en paz, rodeado de sus seres queridos".

o

"Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani. El Sr. Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos", indicó.

El Grupo también mencionó que Armani era "incansable" y que "trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a sus colecciones y a sus diversos proyectos en constante evolución, tanto existentes como en desarrollo".

"A lo largo de los años, Giorgio Armani ha creado una visión que se ha expandido de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con extraordinaria claridad y precisión. Fue impulsado por una inexorable curiosidad, atención por el presente y por la gente. En este viaje creó un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de comunicarse con todos. Siempre atento a las necesidades de la comunidad, se ha comprometido en muchos frentes, sobre todo a su querido Milán", añadió.

o

La compañía se refirió a sus honras fúnebres e indicó que el cuerpo del director estará en sala ardiente a partir del sábado 6 de septiembre y estará disponible hasta el domingo 7 de septiembre, de 9 a. m. a 6 p. m. en Milán, en Vía Bergognone 59, cerca del Armani/Teatro.

No obstante, subrayó que "debido a la voluntad expresada del Sr. Armani, los funerales tendrán lugar en privado".

