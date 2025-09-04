Murió a los 91 años el icónico diseñador de moda italiano Giorgio Armani

El icónico diseñador de moda italiano Giorgio Armani murió este jueves 4 de septiembre a la edad de 91 años. La noticia fue confirmada por el Grupo Armani a través de sus redes sociales en el que aseguró que "falleció en paz, rodeado de sus seres queridos".

"Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani. El Sr. Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos", indicó.

El Grupo también mencionó que Armani era "incansable" y que "trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a sus colecciones y a sus diversos proyectos en constante evolución, tanto existentes como en desarrollo".

"A lo largo de los años, Giorgio Armani ha creado una visión que se ha expandido de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con extraordinaria claridad y precisión. Fue impulsado por una inexorable curiosidad, atención por el presente y por la gente. En este viaje creó un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de comunicarse con todos. Siempre atento a las necesidades de la comunidad, se ha comprometido en muchos frentes, sobre todo a su querido Milán", añadió.

La compañía se refirió a sus honras fúnebres e indicó que el cuerpo del director estará en sala ardiente a partir del sábado 6 de septiembre y estará disponible hasta el domingo 7 de septiembre, de 9 a. m. a 6 p. m. en Milán, en Vía Bergognone 59, cerca del Armani/Teatro.

No obstante, subrayó que "debido a la voluntad expresada del Sr. Armani, los funerales tendrán lugar en privado".