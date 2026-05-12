"Prefiero perder la visa que la democracia en Venezuela": Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia

La democracia y el Estado de derecho en Venezuela han quedado severamente debilitados y expuestos ante la comunidad internacional durante muchos años.

Tras la captura de Maduro y la sucesión del régimen, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez, el esquema absoluto de autoritarismo continúa.

Un claro ejemplo es la muerte bajo custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas, caso que ha desatado una ola de indignación nacional e internacional.

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Sobre este asunto, Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"El caso de Víctor Quero ha sido espeluznante... Esto es producto de años de dictadura, la señora Delcy Rodríguez era (vale recordar) la mano derecha del narcotirano que se robó la presidencia (Maduro)", dijo el exmandatario.

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Además, sostuvo: "Solo la democracia y la libertad plena van a devolver a Venezuela al lugar en el que merece estar en el concierto de las democracias (...) Prefiero perder la visa que la democracia en Venezuela".

El caso Quero ha dejado en evidencia la total ausencia de garantías procesales y la desarticulación de las instituciones democráticas en Venezuela.