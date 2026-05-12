NTN24
Martes, 12 de mayo de 2026
Martes, 12 de mayo de 2026
Tuto Quiroga

"Prefiero perder la visa que la democracia en Venezuela": Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
El exmandatario boliviano habló en La Tarde de NTN24 sobre la democracia y la anhelada transición política en el país suramericano

La democracia y el Estado de derecho en Venezuela han quedado severamente debilitados y expuestos ante la comunidad internacional durante muchos años.

o

Tras la captura de Maduro y la sucesión del régimen, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez, el esquema absoluto de autoritarismo continúa.

Un claro ejemplo es la muerte bajo custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas, caso que ha desatado una ola de indignación nacional e internacional.

o

Sobre este asunto, Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"El caso de Víctor Quero ha sido espeluznante... Esto es producto de años de dictadura, la señora Delcy Rodríguez era (vale recordar) la mano derecha del narcotirano que se robó la presidencia (Maduro)", dijo el exmandatario.

o

Además, sostuvo: "Solo la democracia y la libertad plena van a devolver a Venezuela al lugar en el que merece estar en el concierto de las democracias (...) Prefiero perder la visa que la democracia en Venezuela".

El caso Quero ha dejado en evidencia la total ausencia de garantías procesales y la desarticulación de las instituciones democráticas en Venezuela.

Temas relacionados:

Tuto Quiroga

Caso

Víctor Hugo Quero

Entrevistas

Democracia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Qué es lo que sabe 'Calarcá' del Gobierno Petro que es intocable para él?": gobernador de Antioquia cuestiona la política de paz en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump vuelve a referirse a Cuba antes de su viaje a China: "Pide ayuda, ¡y vamos a hablar!"

António Guterres, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

Secretario general de la ONU insinuó que hubo traición interna en la caída de Nicolás Maduro y el régimen respondió

Clan del Golfo, Gustavo Petro - AFP
Clan del Golfo

Fiscalía de Colombia se negó a suspender órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras pedido de Petro

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel (AFP)
Cuba

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Presos políticos - EFE
Venezuela

"Las cárceles se han convertido en centros de tortura": analista sobre situación que enfrentan los presos políticos en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Mientras quienes ejercen el poder continúen, no creemos que esto vaya a cambiar": ONG expone situación de Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, presos políticos en Venezuela

Una fotografía de gran tamaño de Naim Qassem, líder de Hezbolá - AFP
Hezbolá

"No nos inclinaremos y no seremos derrotados": jefe del grupo terrorista Hezbolá rechaza negociaciones entre el Líbano e Israel

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anuncia la salida de la excuñada de Maduro del Banco Central de Venezuela y sorprende al agradecer a Trump

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Mientras quienes ejercen el poder continúen, no creemos que esto vaya a cambiar": ONG expone situación de Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, presos políticos en Venezuela

Khojiakbar Alijonov, defensor de la selección de Uzbekistán - Foto: AFP
Uzbekistán

Uzbekistán, rival de Colombia, es la primera selección en publicar su lista de preseleccionados para el Mundial

Altas temperaturas en Costa Rica - Foto EFE
Clima

Científicos advierten sobre devastadora ola de calor sin precedentes que causa niveles récord de incendios a nivel mundial

Una fotografía de gran tamaño de Naim Qassem, líder de Hezbolá - AFP
Hezbolá

"No nos inclinaremos y no seremos derrotados": jefe del grupo terrorista Hezbolá rechaza negociaciones entre el Líbano e Israel

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anuncia la salida de la excuñada de Maduro del Banco Central de Venezuela y sorprende al agradecer a Trump

Pete Hegseth - Foto AFP
Departamento de Guerra

Secretario de Guerra afirma que el régimen de Irán tuvo una oportunidad histórica de alcanzar un "buen acuerdo" con EE. UU. y da potente balance del bloqueo naval

Estrecho de Ormuz | Foto EFE
estrecho de Ormuz

EE. UU. dice que "no busca pelea" en el estrecho de Ormuz, pero advirtió al régimen iraní

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre