México capturó a un sobrino de "El Chapo" Guzmán que tiene orden de extradición a Estados Unidos

Este martes, el secretario de Seguridad y Protección de México, Omar García Harfuch, informó que en medio de un operativo se llevó a cabo la captura de un sobrino del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El hombre identificado como Isai “N”, quien fue detenido en el estado fronterizo de Sonora, cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos.

Por medio de su red social de X, el secretario de Seguridad manifestó que “en Nogales, Sonora, fue detenido Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, quien cuenta con orden de extradición”.

De acuerdo con la información compartida por García Harfuch, la captura de este sujeto se dio gracias a los “trabajos de inteligencia militar central de Defensa de México y en coordinación con la Fiscalía, a través de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad de México”.

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La acción en conjunto de estas instituciones permitió que se adelantaran “dos acciones relevantes contra las estructuras criminales”, señaló el funcionario.

Mientras tanto, en Tapachula, Chiapas, se adelantó el cateo de un inmueble en el que “se aseguraron 687 kg de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas”.

Estos operativos hacen parte del objetivo principal del Estado mexicano, por medio del cual buscan “debilitar las capacidades” de los grupos criminales que operan en el país.

¿Quién es Isai, solicitado en extradición por Estados Unidos?

Isaí Martínez Cepeda, alias "El Chinacate", sobrino de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", y hermano de Enoc Martínez Cepeda, alias "El Vocho", sería uno de los hombres encargados de ser uno de los operadores y coordinador logístico del "Cartel del Pacífico", una facción de 'Los Chapitos'.

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Martínez Cepeda cuenta con una orden de aprehensión con multas de extradición por parte de los Estados Unidos, por vínculos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud, pues este sujeto sería el encargado de producción y distribución de drogas hacia el territorio norteamericano y Costa Rica.