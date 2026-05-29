Luis Enrique habló previo a la final de la Champions Legue y reveló que tiene “bien analizado” a su rival

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ya palpita el juego de la gran final de la UEFA Champions League ante el Arsenal, encuentro que se disputará este sábado 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Así lo dejó ver el entrenador español a carga del conjunto parisino en la rueda de prensa de este viernes, previa al encuentro ante el conjunto inglés.

En su atención a los medios de comunicación, Luis Enrique se refirió a las similitudes que tienen los dos equipos, destacó el trabajo de su rival por el gran trabajo realizado en la Premier, también se refirió a sus dirigidos y lo que espera de este partido.

"Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien, pero lo hacemos por caminos diferentes", dijo el técnico del PSG.

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En cuanto a su rival, destacó que era un gran “merecedor” del título de la Premier, ya que era el "mejor equipo y el más consistente".

Teniendo en cuenta el desempeño del conjunto inglés, Luis Enrique señaló que en esa medida han “tenido tiempo de analizar al rival, lo conocemos bien, hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas; siempre hay detalles que mejorar, pero es importante saber gestionar una final, uno nunca sabe cuándo va a volver a una final".

El estratega español, quien busca su tercer título por Champions, segundo con el Paris Saint Germain, dejó claro que con su equipo busca “mantener la concentración en los importantes, no tanto escribir historia, seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo y de Europa”.

Por último, Luis Enrique expresó su deseo de que en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría, se viva una “fiesta del fútbol” y que gane el equipo que mejor se desempeñe durante el encuentro.

Este sábado 30 de mayo se llevará a cabo la gran final de la UEFA Champions League, entre el Paris Saint Germain de Francia y el Arsenal de Inglaterra; Los dos mejores equipos de la competencia disputarán el título más importante de la temporada en el fútbol europeo desde las 11:00 am hora colombiana.

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Por un lado, el PSG se destaca por ser el equipo más goleador de esta edición de la Liga de Campeones con 44 tantos, mientras que 'Los Artilleros' cuentan con la valla menos vencida, pues durante el desarrollo de la competencia solo han recibido 6 tantos.

Cabe destacar que el conjunto parisino, vigente campeón de la competencia, busca el bicampeonato, mientras que la escuadra inglesa buscará inscribir su nombre por primera vez en su historia en la Champions League.