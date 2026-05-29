NTN24
Viernes, 29 de mayo de 2026
Viernes, 29 de mayo de 2026
Luis Enrique, técnico del PSG - Foto: AFP
Luis Enrique, técnico del PSG - Foto: AFP
UEFA Champions League

Luis Enrique habló previo a la final de la Champions Legue y reveló que tiene “bien analizado” a su rival

mayo 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
El estratega español expresó su deseo de que en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría, se viva una “fiesta del fútbol”.

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ya palpita el juego de la gran final de la UEFA Champions League ante el Arsenal, encuentro que se disputará este sábado 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Así lo dejó ver el entrenador español a carga del conjunto parisino en la rueda de prensa de este viernes, previa al encuentro ante el conjunto inglés.

En su atención a los medios de comunicación, Luis Enrique se refirió a las similitudes que tienen los dos equipos, destacó el trabajo de su rival por el gran trabajo realizado en la Premier, también se refirió a sus dirigidos y lo que espera de este partido.

"Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien, pero lo hacemos por caminos diferentes", dijo el técnico del PSG.

o

En cuanto a su rival, destacó que era un gran “merecedor” del título de la Premier, ya que era el "mejor equipo y el más consistente".

Teniendo en cuenta el desempeño del conjunto inglés, Luis Enrique señaló que en esa medida han “tenido tiempo de analizar al rival, lo conocemos bien, hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas; siempre hay detalles que mejorar, pero es importante saber gestionar una final, uno nunca sabe cuándo va a volver a una final".

El estratega español, quien busca su tercer título por Champions, segundo con el Paris Saint Germain, dejó claro que con su equipo busca “mantener la concentración en los importantes, no tanto escribir historia, seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo y de Europa”.

Por último, Luis Enrique expresó su deseo de que en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría, se viva una “fiesta del fútbol” y que gane el equipo que mejor se desempeñe durante el encuentro.

Este sábado 30 de mayo se llevará a cabo la gran final de la UEFA Champions League, entre el Paris Saint Germain de Francia y el Arsenal de Inglaterra; Los dos mejores equipos de la competencia disputarán el título más importante de la temporada en el fútbol europeo desde las 11:00 am hora colombiana.

o

Por un lado, el PSG se destaca por ser el equipo más goleador de esta edición de la Liga de Campeones con 44 tantos, mientras que 'Los Artilleros' cuentan con la valla menos vencida, pues durante el desarrollo de la competencia solo han recibido 6 tantos.

Cabe destacar que el conjunto parisino, vigente campeón de la competencia, busca el bicampeonato, mientras que la escuadra inglesa buscará inscribir su nombre por primera vez en su historia en la Champions League.

Temas relacionados:

UEFA Champions League

Final

PSG

Arsenal

Liga de Campeones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La Casa Blanca está cómoda con Delcy Rodríguez": Alejandro Hernández advierte que Venezuela no tiene "futuro" si el régimen continúa en el poder

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Exjefe de la DEA en Venezuela revela detalles de investigaciones contra Delcy Rodríguez que habrían sido pausadas en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Mundial FIFA

FIFA revela las 48 sedes de entrenamiento que albergarán a las selecciones en el Mundial 2026: Colombia estará fuera de EE. UU

Morat cantará en la despedida de la selección Colombia - Fotos: EFE
Morat

Morat amenizará el juego de despedida de la selección Colombia el próximo lunes en el estadio El Campín

Estadio Azteca, México | Foto EFE
Mundial 2026

Organismos de México enciende alertas por riesgo de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Breijo
Regimen chavista

José Breijo, adulto mayor que fue excarcelado en Venezuela, fue hospitalizado de urgencia tras recobrar su libertad

Rubíes de Mogok | Foto AFP
Descubrimiento

Descubren impresionante rubí de 11.000 quilates, uno de los más grandes jamás encontrados

El secretario de Estado Marco Rubio. (AFP)
Marco Rubio

"Representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos": Marco Rubio habla de Cuba y de la ayuda humanitaria que busca hacer llegar a la isla

Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Mundial FIFA

FIFA revela las 48 sedes de entrenamiento que albergarán a las selecciones en el Mundial 2026: Colombia estará fuera de EE. UU

Foto: Régimen de Venezuela presume entrega de medicamentos que no aparecen
Escasez de Medicamentos en Venezuela

¿Dónde están los medicamentos de Estados Unidos para los pacientes en Venezuela? Hubo fotos y aplausos, pero las cajas no aparecen

Central nuclear Chernóbil | Foto AFP
Chernóbil

Gran incendio forestal en zona radioactiva de Chernóbil tras caída de un dron

Túnel de Hamás - Captura de video
Israel

Así fue la operación que llevó a cabo Israel y con la que eliminó a terroristas de Hamás dentro de un túnel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre