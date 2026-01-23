NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Estados Unidos

Nueva York declara estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Alerta por fuerte tormenta invernal en Nueva York - Foto de AFP
La alerta contempla la activación de protocolos de emergencia, la movilización de equipos de limpieza y rescate y la coordinación entre distintas agencias estatales y locales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró este viernes el estado de emergencia tras la llegada de una tormenta de nieve y una ola de frío extremo que afectará a buena parte del estado.

El aviso, difundido en el portal del Gobierno del Estado de Nueva York, contempla la activación de protocolos de emergencia, la movilización de equipos de limpieza y rescate y la coordinación entre distintas agencias estatales y locales.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que zonas del oeste del estado recibirán entre 5 y 15 centímetros de nieve entre miércoles y jueves, hasta 30 centímetros en el norte, y hasta 45 centímetros adicionales en Watertown y Tug Hill el jueves y viernes.

En la cuenta oficial X del Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional indicó que más de 170 millones de estadounidenses “se encuentran bajo los riesgos invernales asociados con la inminente gran tormenta invernal” que azota a Estados Unidos.

o

Agregó que las temperaturas gélidas, los vientos racheados y la sensación térmica peligrosa se extenderán desde el centro-norte de Estados Unidos hasta las Llanuras del Sur, el Valle de Mississippi y el Medio Oeste.

Las autoridades del país recomiendan “quedarse en casa y mantenerse alejado de las carreteras mientras se acerca el clima peligroso”. Aunque insta a los que tienen que viajar a “asegúrese de que el vehículo esté empacado y con todo listo para partir”.

Por su parte, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que se espera que esta sea “una tormenta invernal inusualmente grande y severa”.

“Se pronostica aire peligrosamente frío para más de la mitad de la población estadounidense durante el fin de semana y principios de la próxima semana. La combinación de importantes acumulaciones de nieve y hielo con el frío extremo podría provocar cortes de electricidad y carreteras congeladas que se prolonguen más de lo habitual después de una típica tormenta invernal, señaló.

